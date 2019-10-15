Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией

"Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной торговой организацией, и там предусмотрен этот транзит, и мы пока его не ограничиваем", — цитирует Криклия агентство УНИАН.