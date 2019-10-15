Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:50Z
https://ria.ru/20191015/1559814614.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149518/20/1495182057_0:202:5486:3288_1036x0_80_0_0_c30faf4de7b175a57076a079c2a91249.jpg
РИА Новости

Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией

15:06 15.10.2019 (обновлено: 15:50 15.10.2019)
414
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Россией в прошлом году принесло украинскому бюджету 120,5 миллиона долларов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он добавил, что речи о закрытии сообщения с Россией не идет.
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
27 июля, 03:23РИА Новости
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров

"Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной торговой организацией, и там предусмотрен этот транзит, и мы пока его не ограничиваем", — цитирует Криклия агентство УНИАН.

Криклий и ранее выступал против прекращения железнодорожного сообщения с Россией, отмечая, что за восемь месяцев этого года через Украину было перевезено 7,7 миллиона тонн транзитных грузов, а оплата за это составила составила 3,5 миллиарда гривен (144,5 миллиона долларов).
Число поездов, курсирующих между Россией и Украиной, значительно сократилось с 2015 года. Как отмечает УНИАН, сейчас в расписании значится около 20 пар поездов и беспересадочных вагонов, в частности из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Николаева и некоторых других городов. При этом составы российского формирования на Украину не ходят, за исключением транзитного поезда Москва — Кишинев — Москва. Остальные принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям других стран СНГ.
Табло на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Архивное фото
7 августа 2018, 09:57РИА Новости
Киев может пойти на прекращение ж/д сообщения с Россией, заявил эксперт
0150014
Обсудить 2
Владислав КриклийСитуация на УкраинеУкрзализныцяФедеральная пассажирская компанияМоскваВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сереем Лавровым
МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Строительство газопровода Турецкий поток
В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя
Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
Лента
новостей
Израильтянка Наама Иссахар
Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
Украинские военные
В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
Дым над Триполи, где идут столкновения между сторонниками парламента и правительства, поддерживаемого ООН. 26 мая 2017
Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Водительское удостоверение
В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
Полиция
Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49"Роскосмос" хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
Лента новостейМолния