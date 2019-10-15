Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Россией в прошлом году принесло украинскому бюджету 120,5 миллиона долларов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он добавил, что речи о закрытии сообщения с Россией не идет.
"Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной торговой организацией, и там предусмотрен этот транзит, и мы пока его не ограничиваем", — цитирует Криклия агентство УНИАН.
Криклий и ранее выступал против прекращения железнодорожного сообщения с Россией, отмечая, что за восемь месяцев этого года через Украину было перевезено 7,7 миллиона тонн транзитных грузов, а оплата за это составила составила 3,5 миллиарда гривен (144,5 миллиона долларов).
Число поездов, курсирующих между Россией и Украиной, значительно сократилось с 2015 года. Как отмечает УНИАН, сейчас в расписании значится около 20 пар поездов и беспересадочных вагонов, в частности из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Николаева и некоторых других городов. При этом составы российского формирования на Украину не ходят, за исключением транзитного поезда Москва — Кишинев — Москва. Остальные принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям других стран СНГ.
7 августа 2018, 09:57РИА НовостиКиев может пойти на прекращение ж/д сообщения с Россией, заявил эксперт