В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Жалоба бывшего руководителя центра тылового обеспечения расформированного ГУ МВД по СЗФО Ивана Лозюка, осужденного за мошенничество и растрату, поступила в третий кассационный суд общей юрисдикции, следует из картотеки суда.

"Поступила жалоба Лозюка И. А. Вид обжалованного судебного решения - приговор и иное судебное решение по существу дела", - сообщается в карточке дела.

В 2017 году Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего начальника главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу генерала Виталия Быкова, а также его бывших подчиненных, в том числе и Ивана Лозюка, по делу "золотых парашютов".

Суд установил, что Быков и его подчиненные Александр Монастыршин, Иван Лозюк, Светлана Шатова и Ирина Бурханова после ликвидации главка в мае 2014 года, не имея полномочий распоряжаться вверенным имуществом, изготовили "задним числом" приказы, на основании которых 32 бывшим руководителям подразделений были выплачены премии на 19,1 миллиона рублей. Ни один из подсудимых не признал вину ни по одному из обвинений.

Как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, в мае 2014 года Быков, Монастыршин и Лозюк также направили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ведомством договору и оформить 21 квартиру в новостройках Петербурга на сумму свыше 100 миллионов рублей на их близких.