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РИА Новости

В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО

14:47 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Жалоба бывшего руководителя центра тылового обеспечения расформированного ГУ МВД по СЗФО Ивана Лозюка, осужденного за мошенничество и растрату, поступила в третий кассационный суд общей юрисдикции, следует из картотеки суда.
"Поступила жалоба Лозюка И. А. Вид обжалованного судебного решения - приговор и иное судебное решение по существу дела", - сообщается в карточке дела.
Ярослав Нилов. Архивное фото
21 октября 2016, 10:41РИА Новости
Политик: ни один экс-депутат не откажется от "золотого парашюта"Депутаты шестого созыва заранее предусмотрели компенсации в связи с сокращением срока полномочий для тех, кто не переизберется.
В 2017 году Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего начальника главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу генерала Виталия Быкова, а также его бывших подчиненных, в том числе и Ивана Лозюка, по делу "золотых парашютов".
Суд установил, что Быков и его подчиненные Александр Монастыршин, Иван Лозюк, Светлана Шатова и Ирина Бурханова после ликвидации главка в мае 2014 года, не имея полномочий распоряжаться вверенным имуществом, изготовили "задним числом" приказы, на основании которых 32 бывшим руководителям подразделений были выплачены премии на 19,1 миллиона рублей. Ни один из подсудимых не признал вину ни по одному из обвинений.
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
9 февраля 2017, 11:05РИА Новости
В Подмосковье топ-менеджер получил "золотой парашют" в 17 миллионов рублей
Как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, в мае 2014 года Быков, Монастыршин и Лозюк также направили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ведомством договору и оформить 21 квартиру в новостройках Петербурга на сумму свыше 100 миллионов рублей на их близких.
Приговором суда Быков был приговорён к семи годам лишения свободы, Лозюку было назначено пять лет, Монастыршину - 3,5 года колонии общего режима, Шатовой - четыре года условно, Бурхановой - 3,5 года условно. Лозюк и Монастыршин лишены званий полковников полиции. Суд постановил взыскать с осужденных около 17 миллионов рублей.
Правосудие. Архивное фото
26 декабря 2018, 16:42РИА Новости
В ЯНАО не нашли нарушений в деле о "золотом парашюте" замглавы Лабытнанги
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Виталий БыковСанкт-Петербургский городской судГенеральная прокуратура РФМВД РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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