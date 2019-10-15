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РИА Новости

Диаспора выяснит причастность таджика к убийству жительницы Екатеринбурга

13:54 15.10.2019 (обновлено: 13:58 15.10.2019)
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© аккаунт Ксении Каторгиной во ВконтактеКсения Каторгина
Ксения Каторгина
© аккаунт Ксении Каторгиной во Вконтакте
Ксения Каторгина. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Общество таджикской культуры "Сомон" выясняет, действительно ли представитель их диаспоры причастен к убийству Ксении Каторгиной, которая пять дней назад уехала продавать автомобиль и не вернулась, сообщил РИА Новости председатель общества в Екатеринбурге Фарух Мирзоев.
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. Агентство Ura.ru сообщило, что, по предварительным данным, по подозрению в убийстве задержаны двое цыган и таджик.
"Мы знаем об этом из СМИ. Мы не знаем, кто это. Сейчас занимаемся тем, чтобы выяснить, кто из граждан Таджикистана поступил так непорядочно. Это очень сильно взволновало нас. Такой резонанс в связи с этим убийством. Пока что не знаем личность этого человека, чтобы идентифицировать его. Вы же понимаете, что здесь около 100 тысяч граждан Таджикистана находится. И, конечно, мы крайне заинтересованы, чтобы таких негативных фактов не было", - сказал Мирзоев.
Он добавил, что общество пыталось связаться с правоохранительными органами, чтобы узнать подробности. "Но в связи с тем, что мы не родственники, нам отказали, потому что есть тайна следствия, тайна личной жизни. Я их (правоохранителей - ред.) понимаю", - отметил Мирзоев.
В региональном главке МВД и СУСК РФ по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются.
Ксения Каторгина
13:32РИА Новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
201101
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеНиколай Волков (политик)Свердловская областьТаджикистанПроисшествия
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