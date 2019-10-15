Диаспора выяснит причастность таджика к убийству жительницы Екатеринбурга

"Мы знаем об этом из СМИ. Мы не знаем, кто это. Сейчас занимаемся тем, чтобы выяснить, кто из граждан Таджикистана поступил так непорядочно. Это очень сильно взволновало нас. Такой резонанс в связи с этим убийством. Пока что не знаем личность этого человека, чтобы идентифицировать его. Вы же понимаете, что здесь около 100 тысяч граждан Таджикистана находится. И, конечно, мы крайне заинтересованы, чтобы таких негативных фактов не было", - сказал Мирзоев.