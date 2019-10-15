Американские военные покинули базы в районе сирийского Манбиджа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Солдаты армии США покинули базы к северо-западу от сирийского Манбиджа и ушли из районов Дадат и Умм-Миаль в сторону границы с Ираком, сообщило Минобороны России.

Подчеркивается, что сирийские правительственные войска установили "полный контроль" над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами.

"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил САР с Вооруженными силами Турции", — подчеркнули в Минобороны.

Манбидж — крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.

После начала турецкой военной операции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что в планах турецкой армии — передать Манбидж "его настоящим арабским хозяевам".

"Источник мира"

Девятого октября Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

В тот же день турецкая авиация нанесла воздушные удары, затем последовало наземное наступление.

В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.