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РИА Новости
Война в Сирии

Американские военные покинули базы в районе сирийского Манбиджа

13:41 15.10.2019 (обновлено: 14:10 15.10.2019)
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© AFP 2019Американский военный бронеавтомобиль в районе сирийско-турецкой границы
Американский военный бронеавтомобиль в районе сирийско-турецкой границы
© AFP 2019
Американский военный бронеавтомобиль в районе сирийско-турецкой границы
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Солдаты армии США покинули базы к северо-западу от сирийского Манбиджа и ушли из районов Дадат и Умм-Миаль в сторону границы с Ираком, сообщило Минобороны России.
Подчеркивается, что сирийские правительственные войска установили "полный контроль" над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами.
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"Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил САР с Вооруженными силами Турции", — подчеркнули в Минобороны.
Манбидж — крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.
После начала турецкой военной операции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что в планах турецкой армии — передать Манбидж "его настоящим арабским хозяевам".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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"Источник мира"

Девятого октября Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
В тот же день турецкая авиация нанесла воздушные удары, затем последовало наземное наступление.
В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.
Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииСШАВ мире
Популярные комментарии
Светлый путь!
15 октября, 14:23
ODOR SCROTUM
33235313
Помню как в прошлый раз когда турки начали свою военную операцию на границе с Сирией «отважные бравые и бесстрашные» русские солдаты сбежали с орами турки идут с зону действии.
15 октября, 14:35
A Alex Spitz
35250005
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