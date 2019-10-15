Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T13:32Z
https://ria.ru/20191015/1559808295.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/102969/07/1029690794_0:490:2048:1642_1036x0_80_0_0_e69b8fae099ad43e9d7413cb2a8e70eb.jpg
РИА Новости

Опрос: почти 60% украинцев хотят решить вопрос о рынке земли на референдуме

13:32 15.10.2019
135
© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанкЗаготовка кормов на полях колхоза в Черкасской области, Украина
Заготовка кормов на полях колхоза в Черкасской области, Украина
© РИА Новости / Борис Кавашкин
Перейти в фотобанк
Заготовка кормов на полях колхоза в Черкасской области, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Почти 60% жителей Украины считают, что вопрос снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель нужно выносить на референдум, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Мужчина украинском в национальном костюме играет на домре на улице Киева. 18 апреля 2013
9 октября, 10:27РИА Недвижимость
Опрос: более 70% жителей Украины против снятия моратория на продажу земли
"Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 59,3% респондентов", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте Центра во вторник.
Кроме того, 24,4% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные не определились с ответом. При этом в тексте исследования говорится, что 69,1% респондентов приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее время. Отказались бы от участия 16%, остальные не смогли ответить на вопрос.
"Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме)", - отмечается в тексте опроса. Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (25,1%) или 21,5% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория. Остальные опрошенные не определились с ответом.
Опрос проводился с 4 по 9 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Опрошены 2,015 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Ранее, 14 октября, Киевский международный институт социологии опубликовал данные аналогичного исследования, согласно которым число жителей Украины, которые считают, что вопрос о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен решаться на референдуме, составило 70%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Премьер Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании. В конце сентября кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
Юрий Бойко
3 октября, 13:50РИА Новости
Бойко назвал закон о рынке земли на Украине путем к рабству
060100
Обсудить 2
Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
ВСУ разместили технику вблизи участка отвода сил в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Молодая пара
Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Скорая помощь в Турции
СМИ: два человека погибли при обстреле турецкого города с территории Сирии
Лента
новостей
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Польские националисты и евроскептики отказались признать результат выборов
Лесной пожар
В Сирии и Ливане вспыхнули мощные лесные пожары
Пригород Дамаска Дума
В курдской партии рассказали о роли России в переговорах SDF и Дамаска
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Италия изучит существующие контракты на поставки оружия Турции
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил провести парламентские выборы в Белоруссии как праздник
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Силовики допускают, что жертв "томского насильника" могло быть больше пяти
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко назвал три "красные линии" в урегулировании конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время визита в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
Лента новостейМолния