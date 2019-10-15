Опрос: почти 60% украинцев хотят решить вопрос о рынке земли на референдуме

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Почти 60% жителей Украины считают, что вопрос снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель нужно выносить на референдум, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

"Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 59,3% респондентов", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте Центра во вторник.

Кроме того, 24,4% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные не определились с ответом. При этом в тексте исследования говорится, что 69,1% респондентов приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее время. Отказались бы от участия 16%, остальные не смогли ответить на вопрос.

"Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме)", - отмечается в тексте опроса. Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (25,1%) или 21,5% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Опрос проводился с 4 по 9 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Опрошены 2,015 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Ранее, 14 октября, Киевский международный институт социологии опубликовал данные аналогичного исследования, согласно которым число жителей Украины, которые считают, что вопрос о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен решаться на референдуме, составило 70%.