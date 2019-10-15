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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан и Газпром организуют перевозки туристов с помощью судов на СПГ

13:32 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов во вторник подписали план по реализации пилотного проекта применения речных судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), на туристических маршрутах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как рассказал журналистам заместитель генерального директора – технический директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького, суда которого планируется задействовать в реализации проекта, Вячеслав Подоксик, для развития проекта необходимо создание инфраструктуры, в частности, заправочных станций.
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"Судно построить – не самоцель, у нас цель – организовать перевозки и чтобы это судно зарабатывало деньги, тогда мы сможем строить еще суда. Смысл заключается в том, чтобы сделать рентабельными перевозки", - сказал он.
По информации представителя предприятия, в следующем году планируется приступить к испытаниям судна на СПГ. "Задачу ставим в следующем году спустить на воду и выйти на испытания", - подчеркнул Подоксик.
В перспективе такие судна, по его словам, могли бы использоваться на водных маршрутах не только в Татарстане, но и в Москве и Санкт-Петербурге.
В настоящее время Зеленодольский судостроительный завод ведёт строительство судна "Чайка", способного работать на СПГ. Ранее генеральный директор предприятия Александр Карпов сообщал, что работы над "Чайкой" планируется завершить в 2020 году.
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Республика ТатарстанВиталий МаркеловГазпромРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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