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РИА Новости

Власти назвали причину заражения жителей Дагестана сибирской язвой

13:31 15.10.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Причиной заражения людей сибирской язвой в Дагестане стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился.
"По данным эпидемиологического расследования, случаи заболевания связаны с непосредственным контактом с больным непривитым животным в процессе вынужденного убоя без предварительного ветеринарного осмотра в личном подсобном хозяйстве", - говорится в сообщении.
"Проведение необходимого комплекса мероприятий позволило не допустить дальнейшего распространения инфекции. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - отметили в Роспотребнадзоре.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
Больница
11:39РИА Новости
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