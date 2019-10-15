Власти назвали причину заражения жителей Дагестана сибирской язвой

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Причиной заражения людей сибирской язвой в Дагестане стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился.

"По данным эпидемиологического расследования, случаи заболевания связаны с непосредственным контактом с больным непривитым животным в процессе вынужденного убоя без предварительного ветеринарного осмотра в личном подсобном хозяйстве", - говорится в сообщении.

"Проведение необходимого комплекса мероприятий позволило не допустить дальнейшего распространения инфекции. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - отметили в Роспотребнадзоре.