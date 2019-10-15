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РИА Новости
Культура

"Натуральный блондин" Николай Басков принимает поздравления — певцу 43

14:31 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПраздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Сегодня российскому оперному и эстрадному певцу Николаю Баскову исполнилось 43 года. Коллеги и друзья поздравляют его с днем рождения в Сети.

Филипп Киркоров

"Ибица! И биться сердце стало чаще!" С днем рождения, мой дорогой друг Николай. Включай свой лалилалай!" @nikolaibaskov !!! ВКЛЮЧАЙ СВОЙ ЛАЛИЛАЛАЙ!!!🎉

Филипп Киркоров
певец

Лера Кудрявцева

"Колечка, дорогой мой друг! С днем рождения тебя. Ты самой светлой души человек! Оставайся всегда таким отзывчивым, смешным, добрым. Мега профессионалом, любимым миллионами. Будь всегда здоров, улыбайся, твори. Люблю и крепко обнимаю".
Лера Кудрявцева
телеведущая

Зара

"С Днем Рождения, мой потрясающий непревзойденный Николай! Я желаю тебе огромного счастья, которого ты как никто заслуживаешь!"
Зара
певица

Игорь Крутой

"Колюня, дорогой, с днем рождения! На долгие годы оставайся таким же солнечным, светлым и добрым человеком, к которому я отношусь как к сыну! Моей замечательной подруге, красавице Леночке (твоей маме) здоровья и огромного количества поводов гордиться тобой!"

Игорь Крутой
композитор

Игорь Николаев

"Коля, дружище, с днем рождения тебя! Пусть к тебе стократно возвращается тепло, которое ты даришь знакомым и незнакомым тебе людям!"

Игорь Николаев
композитор, певец

Валерия

"Колечка, дорогой наш человек! С днем рождения! Ты удивительный, относишься к тому числу людей, кого все любят, и не найдется ни одного говорящего о тебе плохо. Оставайся всегда таким же добрым, светлым, чутким. Будь счастлив и здоров. Очень ценим нашу дружбу. И ты знай, что мы всегда рядом".

Валерия
певица

Стас Костюшкин

"С днем рождения! Всегда хотел быть хотя бы на половину тобой: красивым, высоким, талантливым, голосистым! Но остается только терпеть и завидовать по-хорошему. Красавчик, у тебя редкий дар доброты и отзывчивости. Никогда не меняйся".
Стас Костюшкин
певец

Иосиф Пригожин

"Дорогой Коля! C днем рождения тебя, веселый и добрый человек! Будь здоров и счастлив".
Иосиф Пригожин
продюсер
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