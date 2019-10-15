"Натуральный блондин" Николай Басков принимает поздравления — певцу 43

Филипп Киркоров
"Ибица! И биться сердце стало чаще!" С днем рождения, мой дорогой друг Николай. Включай свой лалилалай!" @nikolaibaskov !!! ВКЛЮЧАЙ СВОЙ ЛАЛИЛАЛАЙ!!!🎉
Лера Кудрявцева
Зара
Игорь Крутой
"Колюня, дорогой, с днем рождения! На долгие годы оставайся таким же солнечным, светлым и добрым человеком, к которому я отношусь как к сыну! Моей замечательной подруге, красавице Леночке (твоей маме) здоровья и огромного количества поводов гордиться тобой!"
Игорь Николаев
"Коля, дружище, с днем рождения тебя! Пусть к тебе стократно возвращается тепло, которое ты даришь знакомым и незнакомым тебе людям!"
Валерия
"Колечка, дорогой наш человек! С днем рождения! Ты удивительный, относишься к тому числу людей, кого все любят, и не найдется ни одного говорящего о тебе плохо. Оставайся всегда таким же добрым, светлым, чутким. Будь счастлив и здоров. Очень ценим нашу дружбу. И ты знай, что мы всегда рядом".