Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:09Z
https://ria.ru/20191015/1559807567.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150031/08/1500310833_0:289:2956:1951_1036x0_80_0_0_5544db2e9cb0fa71d74eea0a94d19c38.jpg
РИА Новости

Армии Ливии нужно оружие для борьбы с террористами, заявил Хафтар

13:24 15.10.2019 (обновлено: 14:09 15.10.2019)
232
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕНГАЗИ (ЛИВИЯ), 15 окт - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар призвал снять международное эмбарго на поставку вооружений в эту арабскую страну и выразил надежду, что Россия будет этому способствовать.
"Нам нужно оружие для борьбы с терроризмом и охраны границ, предотвращения нелегальной миграции и контрабанды, защиты родины от любого нападения. Поэтому эмбарго на поставки вооружения национальной армии должно быть снято незамедлительно", - сказал Хафтар в интервью РИА Новости.
Главнокомандующий армии Ливии генерал Халифа Белкасим Хафтар
13:11РИА Новости
Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии
По его словам, отсутствие нового вооружения у ливийской национальной армии приводит к затягиванию конфликта. "Мир должен четко понимать то, что делает ливийская национальная армия. Продолжение эмбарго означает продление терроризма и войны, усугубление ее последствий. Если бы не эмбарго, то мы бы уже несколько лет как покончили с терроризмом и не заплатили за это бы такую высокую цену", - сказал собеседник агентства.
Хафтар выразил надежду, что Россия будет способствовать снятию эмбарго, но признал, что для этого потребуется консенсус международного сообщества. "Конечно, Россия может сыграть эффективную роль в отмене эмбарго на поставки вооружения, но для принятия такой резолюции необходимо большинство в Совбезе ООН, а также, чтобы не было применено право вето. Мы понимаем, что вопрос снятия эмбарго непростой и требует консенсуса международного сообщества", - сказал командующий ЛНА.
В то же время, он отметил, что действующие в Ливии террористические группировки продолжают получать оружие, несмотря на действующие санкции.
"Надо отметить, что, несмотря на эмбарго, самое разное вооружение открыто, воздухом и морем доставляется террористическим группировкам и вооруженным формированиям в Ливии. Мы удивляемся, как мир позволяет это с одной стороны, а с другой - призывает к борьбе с терроризмом. Как мы можем бороться с терроризмом, когда для нас действует запрет на поставки оружия?", - сказал Хафтар.
При этом он сообщил, что ливийская армия продолжает использовать вооружение российского производства, которое нуждается в обслуживании и модернизации. "То вооружение, которым сейчас обладает ливийская армия, в основном российского производства. Оно было импортировано по контрактам за прошедшие десятилетия. Это вооружение устарело, нуждается в постоянном обслуживании, мы пользуемся услугами специалистов в этой сфере", - сказал Хафтар.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Читайте полный текст интервью с Халифой Хафтаром >>
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии
800000
Обсудить 1
Халифа ХафтарЛивияВ мире
Рекомендуем
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Хафтар заявил об отсутствии сроков завершения операции по взятию Триполи
РИА
Новости
Главнокомандующий армии Ливии генерал Халифа Белкасим Хафтар
Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Хафтар обвинил президентский совет Ливии в исполнении приказов террористов
Военная полиция в России
Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции
Лента
новостей
Бойцы курдских отрядов самообороны в Сирии
Курды в Сирии заявили о прекращении поставок гумпомощи
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция
Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев подтвердил переговоры между Дамаском и курдами на базе Хмеймим
Министерство иностранных дел Китая
Пекин заявил о достижении консенсуса с США по первой части торговой сделки
Пригород Дамаска Дума
В курдской партии рассказали о роли России в переговорах SDF и Дамаска
Лесной пожар
В Сирии и Ливане вспыхнули мощные лесные пожары
Города мира. Сеул
Власти Южной Кореи потратят почти $2 млрд на автомобили будущего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время визита в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
14:53В ЛНР назвали возможные причины активизации украинских силовиков в Донбассе
Лента новостейМолния