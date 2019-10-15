Армии Ливии нужно оружие для борьбы с террористами, заявил Хафтар

БЕНГАЗИ (ЛИВИЯ), 15 окт - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар призвал снять международное эмбарго на поставку вооружений в эту арабскую страну и выразил надежду, что Россия будет этому способствовать.

"Нам нужно оружие для борьбы с терроризмом и охраны границ, предотвращения нелегальной миграции и контрабанды, защиты родины от любого нападения. Поэтому эмбарго на поставки вооружения национальной армии должно быть снято незамедлительно", - сказал Хафтар в интервью РИА Новости.

По его словам, отсутствие нового вооружения у ливийской национальной армии приводит к затягиванию конфликта. "Мир должен четко понимать то, что делает ливийская национальная армия. Продолжение эмбарго означает продление терроризма и войны, усугубление ее последствий. Если бы не эмбарго, то мы бы уже несколько лет как покончили с терроризмом и не заплатили за это бы такую высокую цену", - сказал собеседник агентства.

Хафтар выразил надежду, что Россия будет способствовать снятию эмбарго, но признал, что для этого потребуется консенсус международного сообщества. "Конечно, Россия может сыграть эффективную роль в отмене эмбарго на поставки вооружения, но для принятия такой резолюции необходимо большинство в Совбезе ООН, а также, чтобы не было применено право вето. Мы понимаем, что вопрос снятия эмбарго непростой и требует консенсуса международного сообщества", - сказал командующий ЛНА.

В то же время, он отметил, что действующие в Ливии террористические группировки продолжают получать оружие, несмотря на действующие санкции.

"Надо отметить, что, несмотря на эмбарго, самое разное вооружение открыто, воздухом и морем доставляется террористическим группировкам и вооруженным формированиям в Ливии. Мы удивляемся, как мир позволяет это с одной стороны, а с другой - призывает к борьбе с терроризмом. Как мы можем бороться с терроризмом, когда для нас действует запрет на поставки оружия?", - сказал Хафтар.

При этом он сообщил, что ливийская армия продолжает использовать вооружение российского производства, которое нуждается в обслуживании и модернизации. "То вооружение, которым сейчас обладает ливийская армия, в основном российского производства. Оно было импортировано по контрактам за прошедшие десятилетия. Это вооружение устарело, нуждается в постоянном обслуживании, мы пользуемся услугами специалистов в этой сфере", - сказал Хафтар.