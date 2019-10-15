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РИА Новости

Хафтар обвинил президентский совет Ливии в исполнении приказов террористов

13:19 15.10.2019 (обновлено: 14:09 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 15 окт – РИА Новости. Президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии выполняет приказы террористов и является подчиненной структурой, заявил в интервью РИА Новости главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
По его словам, суждение о том, что президентский совет отдает указания о продолжении или прекращении боев террористическим группировкам и ополченцам, которые воюют против ЛНА, ошибочно и является "большой ложью".
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"Правда такова, что это Совет получает указания от тех группировок, а не наоборот. Его роль сводится лишь к обеспечению финансами, оружием и наемниками на основании приказов, которые ему отдают. Совет лишь немедленно исполняет их", - заявил Хафтар.
Он отметил, что несколько членов самого Совета принадлежат к террористическим группировкам. По словам Хафтара, заявления Совета подготовлены террористами, а роль Совета "сводится к тому, чтобы подписать заявление и обнародовать его".
Хафтар подчеркнул, что сейчас нет никаких посредников в контактах с Советом, а его глава является подчиненной персоной.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Читайте полный текст интервью с Халифой Хафтаром >>
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
13 октября, 12:25РИА Новости
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