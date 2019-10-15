Хафтар обвинил президентский совет Ливии в исполнении приказов террористов

БЕНГАЗИ, 15 окт – РИА Новости. Президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии выполняет приказы террористов и является подчиненной структурой, заявил в интервью РИА Новости главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

По его словам, суждение о том, что президентский совет отдает указания о продолжении или прекращении боев террористическим группировкам и ополченцам, которые воюют против ЛНА, ошибочно и является "большой ложью".

"Правда такова, что это Совет получает указания от тех группировок, а не наоборот. Его роль сводится лишь к обеспечению финансами, оружием и наемниками на основании приказов, которые ему отдают. Совет лишь немедленно исполняет их", - заявил Хафтар.

Он отметил, что несколько членов самого Совета принадлежат к террористическим группировкам. По словам Хафтара, заявления Совета подготовлены террористами, а роль Совета "сводится к тому, чтобы подписать заявление и обнародовать его".

Хафтар подчеркнул, что сейчас нет никаких посредников в контактах с Советом, а его глава является подчиненной персоной.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.