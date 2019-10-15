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РИА Новости

Пристайко назвал три "красные линии" в урегулировании конфликта в Донбассе

13:13 15.10.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил евродепутатам, что у Киева есть три "красных линии", за пределами которых компромиссы по Донбассу невозможны.
"Я рассказал министрам (иностранных дел в Люксембурге – ред.) о том, какие у нас есть "красные линии", и они простые", - сообщил Пристайко на встрече в комитете по иностранным делам Европарламента. Запись беседы обнародовала во вторник пресс-служба комитета.
По словам главы МИД, во-первых, "Украина является и останется унитарным государством". "Мы не говорим о принудительной федерализации Украины. Во-вторых, мы не собираемся менять конституцию так, как этого хотела бы РФ. Мы проведем некоторые реформы в рамках децентрализации, как это прописано в минских соглашениях. Третье, мы проведем выборы, но на основе украинских законов, стандартов ОБСЕ, и когда ситуация в сфере безопасности позволит это", - заявил он.
По его словам, в настоящее время Украина тратит на оборону в соответствии с нормами НАТО для страны, которая не ведет боевых действий. "Я думаю, что нам придется тратить 30%, чтобы быть способными противостоять агрессии против нас", - сказал он, говоря о возможном росте затрат на оборону, если не удастся урегулировать ситуацию в Донбассе.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим Пристайко
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