Пристайко назвал три "красные линии" в урегулировании конфликта в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил евродепутатам, что у Киева есть три "красных линии", за пределами которых компромиссы по Донбассу невозможны.

"Я рассказал министрам (иностранных дел в Люксембурге – ред.) о том, какие у нас есть "красные линии", и они простые", - сообщил Пристайко на встрече в комитете по иностранным делам Европарламента. Запись беседы обнародовала во вторник пресс-служба комитета.

По словам главы МИД, во-первых, "Украина является и останется унитарным государством". "Мы не говорим о принудительной федерализации Украины. Во-вторых, мы не собираемся менять конституцию так, как этого хотела бы РФ. Мы проведем некоторые реформы в рамках децентрализации, как это прописано в минских соглашениях. Третье, мы проведем выборы, но на основе украинских законов, стандартов ОБСЕ, и когда ситуация в сфере безопасности позволит это", - заявил он.

По его словам, в настоящее время Украина тратит на оборону в соответствии с нормами НАТО для страны, которая не ведет боевых действий. "Я думаю, что нам придется тратить 30%, чтобы быть способными противостоять агрессии против нас", - сказал он, говоря о возможном росте затрат на оборону, если не удастся урегулировать ситуацию в Донбассе.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.