Экс-посол Украины заявил о необходимости "дорожной карты" по Донбассу

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Киеву необходима конкретная "дорожная карта" по урегулированию конфликта в Донбассе, а "формула Штайнмайера" является одним из возможных элементов этой карты, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому "дорожную карту" реализации минских договоренностей по Донбассу для ее дальнейшего обсуждения на встрече лидеров стран "нормандского формата".
"В минских сделках мало показана последовательность действий. Нам нужна сейчас более конкретная "дорожная карта", - заявил Чалый в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.
При этом он отметил, что "формула Штайнмайера" является одним из возможных элементов этой "дорожной карты". "Должна быть не формула, а украинский план. Это главное. На самом деле то, что называется "формулой Штайнмайера" и записано в письмах бывших глав МИД Франции и Германии, - это один из возможных элементов дорожной карты по вопросу урегулирования в Донбассе", - сказал Чалый.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.