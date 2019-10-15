Экс-посол Украины заявил о необходимости "дорожной карты" по Донбассу

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Киеву необходима конкретная "дорожная карта" по урегулированию конфликта в Донбассе, а "формула Штайнмайера" является одним из возможных элементов этой карты, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому "дорожную карту" реализации минских договоренностей по Донбассу для ее дальнейшего обсуждения на встрече лидеров стран "нормандского формата".

"В минских сделках мало показана последовательность действий. Нам нужна сейчас более конкретная "дорожная карта", - заявил Чалый в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.

При этом он отметил, что "формула Штайнмайера" является одним из возможных элементов этой "дорожной карты". "Должна быть не формула, а украинский план. Это главное. На самом деле то, что называется "формулой Штайнмайера" и записано в письмах бывших глав МИД Франции и Германии, - это один из возможных элементов дорожной карты по вопросу урегулирования в Донбассе", - сказал Чалый.