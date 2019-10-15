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РИА Новости
Новости Подмосковья

Власти Подмосковья фиксируют нехватку дворников в 23 муниципалитетах

12:49 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДворник
Дворник
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил нехватку дворников в 23 муниципалитетах региона.

"Важным вопросом в подготовке к зимнему сезону является наличие профессиональных дворников. В настоящее время нам необходимо увеличить количество дворников в 23 муниципальных округах региона из расчета один дворник на двор", - сказал Хайкин.

Глава ведомства не стал уточнять в каких именно муниципалитетах Московской области испытывается дефицит рабочих кадров, однако заявил, что к 1 ноября 2019 года регион полностью должен быть готов к зимнему сезону.
"Нехватка дворников не связана с размером заработной платы. Это обычная история - мы понимаем, что где-то не доработали, кто-то уволился", - добавил Хайкин.
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