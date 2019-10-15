Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.

"У нас две цели: устранение террористической угрозы и возвращение беженцев. На седьмой день операции у нас очищено от террористов 1000 км территории вдоль границы", - сказал Эрдоган во время выступления на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств во вторник в Баку.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.