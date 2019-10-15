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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

12:20 15.10.2019 (обновлено: 12:33 15.10.2019)
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
"У нас две цели: устранение террористической угрозы и возвращение беженцев. На седьмой день операции у нас очищено от террористов 1000 км территории вдоль границы", - сказал Эрдоган во время выступления на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств во вторник в Баку.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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