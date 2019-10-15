Володин назвал политику бывшего президента Украины Порошенко деструктивной

"Почему не удавалось урегулировать раньше украинский вопрос? Мы должны тогда признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило по вине именно украинского руководства. Почему мы замалчиваем это?" - сказал Володин в ходе встречи.