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РИА Новости

СР внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

11:44 15.10.2019 (обновлено: 11:50 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что фракция в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка.
В своем заявлении от фракции Миронов напомнил, что СР уже вносила аналогичное предложение в отношении террористов и их пособников.
"Но сегодня мы говорим: "Чем отличается террорист от детоубийцы?" Да ничем, только тем, что он лозунги никакие не выдвигает, ничего человеческого у него не осталось. В этой связи мы в ближайшие дни будем вносить законодательную инициативу о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покусился на жизнь ребенка", - заявил Миронов журналистам.
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
Тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ вновь возникла в обществе после убийства девочки в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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