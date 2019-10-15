СР внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что фракция в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка.

В своем заявлении от фракции Миронов напомнил, что СР уже вносила аналогичное предложение в отношении террористов и их пособников.

"Но сегодня мы говорим: "Чем отличается террорист от детоубийцы?" Да ничем, только тем, что он лозунги никакие не выдвигает, ничего человеческого у него не осталось. В этой связи мы в ближайшие дни будем вносить законодательную инициативу о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покусился на жизнь ребенка", - заявил Миронов журналистам.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.