Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние заболевших сибирской язвой в дагестанском селе Новокули как средней степени тяжести, осложнений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Ранее в министерстве сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился.
17 сентября, 10:52РИА НовостиНа юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой
"Число госпитализированных не увеличилось. Заболевшие получают все необходимое лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, серьезных осложнений удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.