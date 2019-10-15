Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T11:39Z
https://ria.ru/20191015/1559801016.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151735/47/1517354761_0:265:3096:2007_1036x0_80_0_0_f9b59b6f8b79d289c45a41b50435c3ea.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

11:39 15.10.2019
508
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Больница. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние заболевших сибирской язвой в дагестанском селе Новокули как средней степени тяжести, осложнений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Ранее в министерстве сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился.
Игрушка в палате детской больницы
17 сентября, 10:52РИА Новости
На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой
"Число госпитализированных не увеличилось. Заболевшие получают все необходимое лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, серьезных осложнений удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
13 сентября, 11:03РИА Новости
Патрушев предупредил о риске распространения сибирской язвы на юге России
413210
Обсудить 0
ДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Лента
новостей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Молодая пара
Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Россиянка Богачева сообщила, что сейчас находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
Лента новостейМолния