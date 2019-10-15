Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

Ранее в министерстве сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился.

"Число госпитализированных не увеличилось. Заболевшие получают все необходимое лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет", - сказал собеседник агентства.