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РИА Новости

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

11:34 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, у трапа главу российского государства встречает лично наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.
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Из аэропорта они отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где пройдут двусторонние переговоры. Кроме того, у Путина запланирована отдельная беседа с аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдёт в закрытом от прессы режиме.
Прошлый официальный визит президента РФ в эту страну состоялся в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались 10 раз и неоднократно беседовали по телефону - последний разговор состоялся 10 июня.
Основные темы переговоров - наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, международная и региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива.
Россия и ОАЭ также продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
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