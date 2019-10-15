АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, у трапа главу российского государства встречает лично наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.

Из аэропорта они отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где пройдут двусторонние переговоры. Кроме того, у Путина запланирована отдельная беседа с аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдёт в закрытом от прессы режиме.

Прошлый официальный визит президента РФ в эту страну состоялся в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян встречались 10 раз и неоднократно беседовали по телефону - последний разговор состоялся 10 июня.

Основные темы переговоров - наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, международная и региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива.