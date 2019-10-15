На форуме в Сочи обсудят возможности и риски ведения бизнеса в Африке

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Перспективы, возможности и риски ведения бизнеса в Африке обсудят на специальной сессии на экономическом форуме Россия – Африка в Сочи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

Форум Россия - Африка состоится 23–24 октября в Сочи. Он будет проводиться регулярно и призван способствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией и странами Африки на постоянной основе. Организатор мероприятий – фонд "Росконгресс". Уточняется, что деловая программа форума, составленная при участии африканской стороны, посвящена ключевым направлениям сотрудничества между странами и будет построена на трех тематических треках: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере".

"Многие глобальные корпорации уже присутствуют в Африке, и между ними ведется активная борьба за сферы влияния. Безусловно, сегодня ведение бизнеса здесь – это не только перспективы и возможности, но еще и серьезные риски. Эта проблематика станет основой обсуждения на международном Экономическом форуме Россия – Африка в рамках сессии "Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски", которая пройдет в рамках трека "Развивая экономические связи" 23 октября", - говорится в сообщении.

Доклады подготовили президент Торговой палаты Джибути Юссуф Мусса Давале, министр инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Сахар Наср, комиссар по экономическим вопросам Комиссии Африканского союза Виктор Харисон.

"Участники дискуссии обсудят особенности африканского рынка, специфику отдельных государств, сложности и условия успеха компаний, которые уже присутствуют в этом регионе... Приглашенные эксперты обсудят некоторые особенности предпринимательской и деловой культуры африканского континента, расскажут о специфике административной среды и конкурентной борьбы", - говорится в сообщении.