Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T11:22Z
https://ria.ru/20191015/1559799818.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/57/1558395777_0:162:3067:1887_1036x0_80_0_0_db51dbfd86a050d1fe11fb5d363f434a.jpg
РИА Новости

На форуме в Сочи обсудят возможности и риски ведения бизнеса в Африке

11:22 15.10.2019
147
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Города России. Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Перспективы, возможности и риски ведения бизнеса в Африке обсудят на специальной сессии на экономическом форуме Россия – Африка в Сочи, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Форум Россия - Африка состоится 23–24 октября в Сочи. Он будет проводиться регулярно и призван способствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией и странами Африки на постоянной основе. Организатор мероприятий – фонд "Росконгресс". Уточняется, что деловая программа форума, составленная при участии африканской стороны, посвящена ключевым направлениям сотрудничества между странами и будет построена на трех тематических треках: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере".
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Вчера, 15:38РИА Новости
На форуме в Сочи обсудят научное сотрудничество между Россией и Африкой
"Многие глобальные корпорации уже присутствуют в Африке, и между ними ведется активная борьба за сферы влияния. Безусловно, сегодня ведение бизнеса здесь – это не только перспективы и возможности, но еще и серьезные риски. Эта проблематика станет основой обсуждения на международном Экономическом форуме Россия – Африка в рамках сессии "Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски", которая пройдет в рамках трека "Развивая экономические связи" 23 октября", - говорится в сообщении.
Доклады подготовили президент Торговой палаты Джибути Юссуф Мусса Давале, министр инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Сахар Наср, комиссар по экономическим вопросам Комиссии Африканского союза Виктор Харисон.
"Участники дискуссии обсудят особенности африканского рынка, специфику отдельных государств, сложности и условия успеха компаний, которые уже присутствуют в этом регионе... Приглашенные эксперты обсудят некоторые особенности предпринимательской и деловой культуры африканского континента, расскажут о специфике административной среды и конкурентной борьбы", - говорится в сообщении.
Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Вчера, 12:36РИА Новости
Лауреат Нобелевской премии мира примет участие в саммите Россия — Африка
400000
Обсудить 0
АфрикаСочиЭкономика
Рекомендуем
Вадим Зингман
Экс-замглавы "Аэрофлота" Зингмана назначили президентом "Альфа-групп"
РИА
Новости
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан и Газпром организуют перевозки туристов с помощью судов на СПГ
Пассажиры в плацкартном вагоне
РЖД предложили коллегам из других стран ввести единые стандарты в поездах
Церемония открытия завода Русская кожа Алтай
ГК "Русская кожа" открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае
Лента
новостей
Клавиатура компьютера
Открыть бизнес на Дальнем Востоке можно будет онлайн
Вид на центральную часть города Воронеж
Производитель перфорированного металла стал резидентом воронежской ОЭЗ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии за переводы внутри банка
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
МИД Китая прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
Игорь Артемьев
ФАС призвала естественные монополии стать более поворотливыми
Стенд Сбербанка
Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
Россия вошла в первую пятерку стран по числу исследователей, заявил Котюков
Гости на съезде Общероссийского народного фронта в Москве
ОНФ выявил недоработки в проекте приказа Минкомсвязи о цифровых продуктах
Деловой район в Джакарте, Индонезия
"Ротек" впервые поставит компоненты для газовых турбин в Индонезию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Россиянка Богачева сообщила, что сейчас находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
Лента новостейМолния