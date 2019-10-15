Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T11:15Z
https://ria.ru/20191015/1559799413.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_cbc8a31457e7c931eba30e6887455027.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Санкции США никакого урона Турции не нанесут, заявил Джабаров

11:14 15.10.2019 (обновлено: 11:15 15.10.2019)
447
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Введённый США пакет санкций против Турции не нанесет Анкаре никакого урона, их цель лишь успокоить общественное мнение в США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
10:24Война в Сирии
В Госдуме не исключили закрытия для США авиабазы в Турции из-за санкций
В список санкций попал министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
"Реальной угрозы Турции от этих санкций не будет, никакого урона они ей не нанесут. Цель этих санкций - лишь успокоить общественное мнение в США и не более того", - сказал Джабаров.
Президент США Дональд Трамп
01:56Война в Сирии
Трамп созвонился с Эрдоганом и потребовал прекратить огонь в Сирии
По его словам, Трамп вынужден "играть в эту игру", поскольку не может выглядеть предателем интересов курдов, которых американцы "пестовали годами".
"Хочу подчеркнуть, что Россия никак не выиграет от введённых санкций, о чем стали заявлять, что якобы на этом фоне она будет развивать ВТС с Анкарой. Мы не относимся к числу стран, которые выигрывают от санкций, введённых против другого государства. Мы предельно честны со своими партнёрами", - добавил зампред комитета.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Нэнси Пелоси
03:38Война в Сирии
Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
1511003
Обсудить 0
Война в СирииСулейман СойлуВойна в СирииХулуси АкарИсламское государствоДональд ТрампКурдистан (Ирак)Совет Федерации РФСирияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Косачев прокомментировал введение Минфином США санкций против Турции
РИА
Новости
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
МИД Китая прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
В турецком парламенте назвали санкционную политику США неприемлемой
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Лента
новостей
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме не исключили закрытия для США авиабазы в Турции из-за санкций
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Эксперт прокомментировал введение США санкций против Турции
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция
Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Китай призвал Турцию прекратить военные действия на территории Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев
Военная полиция в России
Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Здание Конституционного суда Украины
Экс-глава КС Украины потребовал восстановить его в должности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Россиянка Богачева сообщила, что сейчас находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
Лента новостейМолния