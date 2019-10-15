Санкции США никакого урона Турции не нанесут, заявил Джабаров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Введённый США пакет санкций против Турции не нанесет Анкаре никакого урона, их цель лишь успокоить общественное мнение в США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

В список санкций попал министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"Реальной угрозы Турции от этих санкций не будет, никакого урона они ей не нанесут. Цель этих санкций - лишь успокоить общественное мнение в США и не более того", - сказал Джабаров.

По его словам, Трамп вынужден "играть в эту игру", поскольку не может выглядеть предателем интересов курдов, которых американцы "пестовали годами".

"Хочу подчеркнуть, что Россия никак не выиграет от введённых санкций, о чем стали заявлять, что якобы на этом фоне она будет развивать ВТС с Анкарой. Мы не относимся к числу стран, которые выигрывают от санкций, введённых против другого государства. Мы предельно честны со своими партнёрами", - добавил зампред комитета.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.