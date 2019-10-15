Жителя Кузбасса осудили за призыв к терроризму и экстремизм

КЕМЕРОВО, 15 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии 23-летнего жителя Новокузнецка за призыв к совершению теракта в мечети и экстремистскую деятельность, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

По данным управления, мужчина разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети призывы к совершению теракта, а также к экстремистской деятельности, при этом заявил о намерении лично участвовать в совершении преступлений.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.