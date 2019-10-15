В Петербурге один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Один человек погиб и четверо тяжело пострадали во вторник в перевернувшемся из-за наледи микроавтобусе в Курортном районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области
"В 9.03 на Скандинавском шоссе, в пяти километрах от ЗСД, на скользкой дороге из-за наледи перевернулся микроавтобус Peugeot под управлением мужчины 1987 года рождения, перевозивший пассажиров в сторону города Выборг. В результате ДТП один человек погиб на месте, четыре человека в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы", - сказано в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.