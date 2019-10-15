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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл в Петербурге почтит память своего учителя

11:03 15.10.2019 (обновлено: 11:23 15.10.2019)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург примет участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова).
Утром глава Русской церкви возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужит заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.
"Значение митрополита Никодима для Санкт-Петербургской духовной академии, Русской Церкви и мирового Православия сложно переоценить. До сих пор ему посвящают свои исследования и творения богословы, историки, музыканты, педагоги", - рассказали в пресс-службе патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
Вечер памяти митрополита Никодима состоится в Санкт-Петербургском епархиальном управлении. После приветствия патриарха Кирилла состоится презентация документального фильма о митрополите Никодиме, который создали в Санкт-Петербургской духовной академии совместно с телеканалом "Спас".
Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан также представит гостям переиздание работы митрополита Никодима "История русской духовной миссии в Иерусалиме". В завершение вечера сводный хор Санкт-Петербургской духовной академии и оркестр Synergy orchestra исполнят песнопение "Тебе, Бога, хвалим" Дмитрия Бортнянского.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов Борис Георгиевич, 1929-1978) в разные годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, заведующим канцелярией Московской Патриархии. С 1960 по 1972 годы занимал пост председателя Отдела внешних церковных сношений. Одновременно руководил Издательским отделом Московской Патриархии. Кавалер церковных и светских наград. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.
© Фото : Издательство Московской Патриархии

Иеромонах Никодим (Ротов)

Иеромонах Никодим (Ротов)
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Иеромонах Никодим (Ротов)

© Фото : Издательство Московской Патриархии
© Фото : Издательство Московской Патриархии

Митрополит Никодим (Ротов)

Митрополит Никодим (Ротов)
2 из 6

Митрополит Никодим (Ротов)

© Фото : Издательство Московской Патриархии
© Фото : Пресс-служба Московской Патриархии

Фото из фотоальбома "Богословское наследие митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима"

Фото из фотоальбома Богословское наследие митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима
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Фото из фотоальбома "Богословское наследие митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима"

© Фото : Пресс-служба Московской Патриархии
© Фото : Издательство Московской Патриархии

Патриарх Московский и всея Руси Пимен (в центре), далее (слева направо): митрополит Питирим (Нечаев), митрополит Никодим, епископ Кирилл (Гундяев). Конец 70-х годов

Патриарх Московский и всея Руси Пимен (в центре), далее (слева направо): митрополит Питирим (Нечаев), митрополит Никодим, епископ Кирилл (Гундяев). Конец 70-х годов
4 из 6

Патриарх Московский и всея Руси Пимен (в центре), далее (слева направо): митрополит Питирим (Нечаев), митрополит Никодим, епископ Кирилл (Гундяев). Конец 70-х годов

© Фото : Издательство Московской Патриархии
© Благотворительный фонд "Русское Православие"

Митрополит Никодим (Ротов)

Митрополит Никодим (Ротов)
5 из 6

Митрополит Никодим (Ротов)

© Благотворительный фонд "Русское Православие"
© Фото : Пресс-служба Московской Патриархии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могиле приснопоминаемого митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могиле приснопоминаемого митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
6 из 6

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могиле приснопоминаемого митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

© Фото : Пресс-служба Московской Патриархии
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