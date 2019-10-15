Патриарх Кирилл в Петербурге почтит память своего учителя

Иеромонах Никодим (Ротов)
Митрополит Никодим (Ротов)
Фото из фотоальбома "Богословское наследие митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима"
Фото из фотоальбома "Богословское наследие митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима"
Патриарх Московский и всея Руси Пимен (в центре), далее (слева направо): митрополит Питирим (Нечаев), митрополит Никодим, епископ Кирилл (Гундяев). Конец 70-х годов
Патриарх Московский и всея Руси Пимен (в центре), далее (слева направо): митрополит Питирим (Нечаев), митрополит Никодим, епископ Кирилл (Гундяев). Конец 70-х годов
Митрополит Никодим (Ротов)
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могиле приснопоминаемого митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могиле приснопоминаемого митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры