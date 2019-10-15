Патриарх Кирилл в Петербурге почтит память своего учителя

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург примет участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова).

Утром глава Русской церкви возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужит заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.

"Значение митрополита Никодима для Санкт-Петербургской духовной академии, Русской Церкви и мирового Православия сложно переоценить. До сих пор ему посвящают свои исследования и творения богословы, историки, музыканты, педагоги", - рассказали в пресс-службе патриарха Московского и вся Руси Кирилла.

Вечер памяти митрополита Никодима состоится в Санкт-Петербургском епархиальном управлении. После приветствия патриарха Кирилла состоится презентация документального фильма о митрополите Никодиме, который создали в Санкт-Петербургской духовной академии совместно с телеканалом "Спас".

Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан также представит гостям переиздание работы митрополита Никодима "История русской духовной миссии в Иерусалиме". В завершение вечера сводный хор Санкт-Петербургской духовной академии и оркестр Synergy orchestra исполнят песнопение "Тебе, Бога, хвалим" Дмитрия Бортнянского.