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РИА Новости

В 10% российских школ нет спортзалов, заявили в Минпросвещения

10:11 15.10.2019 (обновлено: 10:14 15.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель труда ремонтирует шведскую стенку в спортивном зале школы
Учитель труда ремонтирует шведскую стенку в спортивном зале школы
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Учитель труда ремонтирует шведскую стенку в спортивном зале школы. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Примерно в 4,5 тысячах школ России, что составляет 10% от общего числа, отсутствуют спортивные залы, заявила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанна Садовникова.
"По данным Росстата, мы имеем отсутствие в 4,5 тысячах школ - это 10% - спортивных залов",- сказала Садовникова на форуме по общественному здоровью.
Она уточнила, что это серьезный вопрос, над которым стоит поработать.
"Эти 10% остаются под пристальным вниманием с нашей стороны, потому что занятия физкультурой и спортом должны быть организованы в каждой образовательной организации", - пояснила Садовникова.
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