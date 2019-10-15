В 10% российских школ нет спортзалов, заявили в Минпросвещения

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Примерно в 4,5 тысячах школ России, что составляет 10% от общего числа, отсутствуют спортивные залы, заявила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанна Садовникова.

"По данным Росстата, мы имеем отсутствие в 4,5 тысячах школ - это 10% - спортивных залов",- сказала Садовникова на форуме по общественному здоровью.

Она уточнила, что это серьезный вопрос, над которым стоит поработать.