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РИА Новости

В 30 регионах проходят обыски по делу об отмывании денег ФБК

09:58 15.10.2019 (обновлено: 11:29 15.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В 30 регионах России проходят обыски в рамках уголовного дела об отмывании средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"(Следственные действия проводят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", — пояснила она.

Суд арестовал счета ФБК — установлено, что деньги на них поступали из иностранных источников, отметила Петренко. Кроме того, нескольких работников фонда вызвали на допрос.
В августе СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие "лица, имеющие отношение" к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". За это грозит до семи лет лишения свободы.
Девятого октября Минюст включил фонд в список иностранных агентов. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация обжалует это решение, так как никогда не получала иностранного финансирования.
Здание Министерства Юстиции России
9 октября, 21:25Радио Sputnik
Минюст России раскрыл источники финансирования ФБК как иноагента
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Светлана ПетренкоФБКФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Миллионы людей донатили и будут донатить дальше чтобы поддерживать альтернативное от кремля слово. Ни одного дела не открылось по расследованиям ФБА, хотя даже показывалось где перепроверить эти данные. А завышенные по ценам закупки на Росградию может проверить любой россиянин который ходит в магазин. Но в диктатуре виновато всегда альтернативное мнение.
15 октября, 10:14
ИРИван Русский
1366325140
Не догонит. НЕЧЕГО потому что. А вот фбк пусть объяснит всем, откуда и на какие такие цели денежки поступали?
15 октября, 10:12
lyuda.terenteva.55
133411191
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