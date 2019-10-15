В 30 регионах проходят обыски по делу об отмывании денег ФБК

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В 30 регионах России проходят обыски в рамках уголовного дела об отмывании средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"(Следственные действия проводят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", — пояснила она.
Суд арестовал счета ФБК — установлено, что деньги на них поступали из иностранных источников, отметила Петренко. Кроме того, нескольких работников фонда вызвали на допрос.
В августе СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие "лица, имеющие отношение" к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". За это грозит до семи лет лишения свободы.
Девятого октября Минюст включил фонд в список иностранных агентов. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация обжалует это решение, так как никогда не получала иностранного финансирования.