В 30 регионах проходят обыски по делу об отмывании денег ФБК

"(Следственные действия проводят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", — пояснила она.

Суд арестовал счета ФБК — установлено, что деньги на них поступали из иностранных источников, отметила Петренко. Кроме того, нескольких работников фонда вызвали на допрос.

В августе СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие "лица, имеющие отношение" к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". За это грозит до семи лет лишения свободы.