Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T15:00Z
https://ria.ru/20191009/1559573763.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:226:2200:1464_1036x0_80_0_0_d90e8a0279d92f53e3378b16cae53144.jpg
РИА Новости

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

12:07 09.10.2019 (обновлено: 15:00 09.10.2019)
28789
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Детали пока не уточняются.
Включение в список иностранных агентов накладывает дополнительные обязательства: в частности, организация должна сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.
Директор ФБК Иван Жданов заявил в твиттере, что ФБК обжалует это решение. По его словам, организация никогда не получала иностранного финансирования.

Дело против ФБК

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили крупную сумму в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Для отмывания, утверждает СК, соучастники внесли эти деньги через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".
Виновным грозит до семи лет лишения свободы.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
27 сентября, 14:02РИА Новости
Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом
698387633516
Обсудить 148
МинюстРоссияОбщество
Популярные комментарии
А фигурантами расследований фонда так и не заинтересовались. Справедливо...
9 октября, 12:31
R2 D2
3551117396
Давно пара
9 октября, 12:35
koschei473
2133005218
Рекомендуем
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
РИА
Новости
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Лента
новостей
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Перед объявлением лауреатов Нобелевской премии
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Нурлан Сабуров во время интервью Юрию Дудю
Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР
18:15Минюст скорректирует закон об алиментах
18:13Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
Лента новостейМолния