Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Включение в список иностранных агентов накладывает дополнительные обязательства: в частности, организация должна сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.

Дело против ФБК

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили крупную сумму в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Для отмывания, утверждает СК, соучастники внесли эти деньги через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".