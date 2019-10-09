Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство юстиции включило Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Детали пока не уточняются.
Включение в список иностранных агентов накладывает дополнительные обязательства: в частности, организация должна сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.
Директор ФБК Иван Жданов заявил в твиттере, что ФБК обжалует это решение. По его словам, организация никогда не получала иностранного финансирования.
Дело против ФБК
В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили крупную сумму в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Для отмывания, утверждает СК, соучастники внесли эти деньги через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".
Виновным грозит до семи лет лишения свободы.
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