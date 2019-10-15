Переговорщик ЕС: достижение согласия по Brexit еще возможно на этой неделе

"Несмотря на то, что достижение соглашения становится все труднее и труднее, оно все еще возможно на текущей неделе", - сказал он перед началом Совета министров стран ЕС по общим делам, который рассмотрит Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября. Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit.