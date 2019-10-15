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РИА Новости

Минпросвещения: 10% медкабинетов в школах не соответствуют требованиям

09:55 15.10.2019 (обновлено: 10:09 15.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в школе
Коридор в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Около 10% медицинских кабинетов в школах России не соответствуют лицензионным требованиям, следует из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.
"Медицинские кабинеты не соответствуют лицензионным требованиям 3972 (10%)",- говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинские кабинеты есть в 56% общеобразовательных учреждений России и в 75% дошкольных образовательных организаций.
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