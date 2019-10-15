Минпросвещения: 10% медкабинетов в школах не соответствуют требованиям

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Около 10% медицинских кабинетов в школах России не соответствуют лицензионным требованиям, следует из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.