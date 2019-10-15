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РИА Новости

Американская правозащитница заинтересовалась судьбой Виктора Бута

09:48 15.10.2019 (обновлено: 09:50 15.10.2019)
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© AP Photo / Apichart WeerawongАрест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
© AP Photo / Apichart Weerawong
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год . Архивное фото
БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости, Евгений Беленький. Американская правозащитница Анджела Клемонс, глава правозащитной группы Schaefer's Angels, борющейся за права Френсиса Шеффера Кокса, которого многие в Америке считают политическим заключенным, заинтересовалась судьбой российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США.
Клемонс встретилась с супругой россиянина Аллой Бут, в настоящее время находящейся в американском городке Мэрион, где расположена тюрьма, в которой содержится Бут.
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Дело Виктора Бута и Шеффера Кокса очень похожи

"Мы много говорили о Викторе и о Шеффере. На самом деле, их уголовные дела очень похожи, оба дела построены на провокации и обвинениях в сговоре", - сказала после встречи правозащитница РИА Новости по телефону.
Френсис Шеффер Кокс, в недавнем прошлом – молодой и харизматичный местный политик в штате Аляска, был осужден в 2012 году на 26 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства сотрудников полиции штата и подстрекательстве третьих лиц к убийству полицейских, рассказала она.
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"Обвинения, как и в деле Виктора, были полностью основаны на записях разговоров Шеффера с двумя платными осведомителями ФБР, внедренными в его окружение. Причем на этих записях Шеффер не произнес ничего, что могло бы соответствовать обвинениям, наоборот, он выступал за мирные действия и против любой жестокости", - сказала Клемонс. Она пояснила, что все призывы к вооруженному противостоянию с полицией произносили на записях именно платные осведомители ФБР, а не Шеффер Кокс.
"На одной из записей Шеффер прямо говорит собеседникам: если преследование станет совсем жестким, я не буду превращаться в Рэмбо, я превращусь в Ганди", - сказала правозащитница.
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В федеральном суде обвинение представило присяжным и судье сокращенные более чем на половину записи, из которых было исключено все, что явно указывало на невиновность подсудимого, рассказала она.
"Шеффер получил 26 лет, и в 2012 году оказался в блоке коммуникационного контроля тюрьмы Мэрион вместе с Виктором Бутом", - сказала Клемонс.

Подстрекательство к убийству Микки-Мауса

Движение в защиту Шеффера Кокса образовалось сразу же после ареста, сказала Клемонс: он всегда пользовался большой популярностью на Аляске, и через интернет был известен и более широкой аудитории своими пламенными речами в защиту изначальных принципов конституции США и обличениями коррумпированных политиков, связанных с детской проституцией и наркоторговлей.
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"Нам удалось собрать деньги и привлечь к работе очень хороших адвокатов. В результате одно из обвинений, в подстрекательстве к убийству полицейских, было снято. Официально новый приговор будет объявлен через три недели, 4 ноября", - сказала Клемонс.
"Во время 15-минутного слушанья по пересмотру дела адвокатам удалось доказать суду невиновность Шеффера по этому пункту обвинения. Судья прямо на этом заседании назвал обвинение "подстрекательством одного несуществующего персонажа к убийству Микки-Мауса, другого несуществующего персонажа", - рассказала Клемонс, посетовав на то, что первое обвинение, в подготовке сговора, пока пересмотреть не удалось.
"Дела Виктора и Шеффера действительно очень похожи, и, мне кажется, следует привлечь как можно больше внимания американской общественности как к делу Шеффера, так и к делу Виктора", - сказала РИА Новости правозащитница.
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Суд присяжных как американский футбол

"Это же магическое слово, "сговор", "заговор", - сказал Виктор Бут корреспонденту РИА Новости по телефону из тюрьмы Мэрион.
"Сейчас в законодательстве США это такой суперклей, который может склеить что угодно с чем угодно", - добавил он, отметив, что и его дело, и дело Шеффера Кокса, с которым он много общался, пока того не перевели в другую тюрьму, ясно показали, как относятся к обвинениям в сговоре американские суды присяжных. Россиянин напомнил, что, несмотря на явные нарушения и наличие доказательств невиновности в его деле и в деле Шеффера Кокса, обоих суды присяжных признали виновными.
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"Здесь у обвинения в суде задача стоит, как в американском футболе: добежал до черты, уронил там мячик, и ты выиграл. Ты добился того, что присяжные сказали "да, он виновен" - всё, это становится фактом, это становится неопровержимой истиной, и никто это просто так отменить не может. В Америке вообще очень маленький процент уголовных дел, которые заканчиваются оправданием подсудимого", - сказал Бут.
"Шефферу, можно сказать, "повезло" - в 2012 году обвинение скрыло от федерального суда часть материалов, и на них можно было основывать петицию о пересмотре дела в связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами", - сказал он.
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Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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