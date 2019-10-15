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РИА Новости

Правящая партия в Польше надеется на переход депутатов в свою фракцию

09:45 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) хочет получить большинство в сенате (верхняя палата страны) за счет перехода других депутатов в свою фракцию, сообщил спикер сената (верхняя палата парламента) Станислав Карчевский во вторник в эфире радиостанции RMF FM.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).
Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. В то же время в сенате PiS утратила большинство, получив только 48 мандатов из 100. "В прошлом созыве случалось, что сенаторы переходили в "Право и справедливость" из других партий", - сказал Карчевский.
"Если мы будем иметь такие сигналы, то, конечно, будем проводить переговоры", - добавил он. В уходящем созыве сената "Право и справедливость" имеет 61 мандат из 100.
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Тем не менее, более важно для правящей партии большинство в сейме, а не в сенате. Как заявил лидер PiS Ярослав Качиньский после оглашения результатов выборов, сенат не может заблокировать законопроект, но может только затянуть законотворческий процесс.
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