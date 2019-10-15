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РИА Новости

В Ставрополье нашелся пропавший десятилетний мальчик, сообщили в МВД

09:44 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 15 окт - РИА Новости. Пропавший в понедельник в Кировском городском округе на Ставрополье десятилетний мальчик нашелся, сообщает ГУ МВД по региону.
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В понедельник ведомство сообщило, что полицейские и волонтёры ищут 10-летнего мальчика, который утром ушёл из дома и пропал.
"В результате организованной работы мальчик найден. В настоящее время он передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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СтавропольеМВД РФПроисшествия
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