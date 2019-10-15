Прокуратура получила доступ к данным счетов адвоката Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен получила доступ к банковским счетам адвоката президента США Руди Джулиани в рамках расследования, сообщает издание Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен получила доступ к банковским счетам адвоката президента США Руди Джулиани в рамках расследования, сообщает издание Wall Street Journal

Ранее со ссылкой на газету New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура Манхэттена ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Wall Street Journal отмечает, что пока невозможно определить, на каком этапе находится расследование и каковы его рамки. Джулиани отвергает подозрения и заявил, что не знает ни о каком расследовании. "Они могут изучать мой бизнес на Украине, как хотят", - добавил адвокат Трампа.

Ранее бывший посол США на Украине Мари Йованович в ходе дачи показаний перед палатой представителей заявила, что с 2018 года против нее велась "скоординированная кампания" и Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять ее с должности.