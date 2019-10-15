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РИА Новости

Орнитолог рассказал о кречете, подаренном Путиным саудовскому королю

08:57 15.10.2019 (обновлено: 11:32 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Камчатские кречеты, одного из которых президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду, считаются элитой семейства соколиных, рассказал РИА Новости доктор биологических науки, орнитолог Евгений Лобков.
Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Саудовскую Аравию передал королю камчатского кречета.
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"Для соколиной охоты используют разные виды. Это, скажем, и балабан, и сапсан, но кречет выделяется из всех своими элитными качествами. Это самый крупный сокол, это самый красивый, особенно белый сокол, это умная птица, она очень хорошо обучается. И ещё она очень эффектно охотится. Вот то, каким образом она преследует свою добычу, как она выстраивает тактику преследования, это вообще завораживающе", - рассказал учёный.
По его словам, уникальность именно камчатских кречетов заключается в том, что они имеют светлый окрас. "Белых кречетов издревле на Руси называли "красными", потому что они красивые. Именно таких вот белых кречетов когда-то наши цари дарили послам именитых государств, и этот подарок считался великолепным, на уровне соболиной шубы и так далее", - сказал Лобков.
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Он добавил, что есть и другая сторона вопроса - именно светлый окрас делает камчатских кречетов основным объектом браконьерства, что угрожает уникальной популяции таких соколов. Причём наибольшую ценность представляют самки птиц, поскольку они крупнее самцов. В этой связи учёный считает своевременным решение о создании на Камчатке центра по разведению кречетов.
"Если приоритетами работы центра будут: остановить браконьерство, произвести мониторинг популяции, провести оценку состояния, дать возможность учёным обследовать популяцию, чтобы мы понимали, что имеем на сегодня и чтобы можно было спрогнозировать ситуацию на будущее …. То это да, реальный выход из ситуации, и я двумя руками за создание такого центра", - сказал учёный.
Кречет – самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу РФ. По данным специалистов, популяция кречетов в России может составлять от 5 до 14 тысяч особей, а на Камчатке – от 1 до 1,5 тысячи.
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КамчаткаВладимир ПутинСаудовская АравияОбщество
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