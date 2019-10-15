Суд лишил гражданства Казахстана осужденного за госизмену ученого-китаиста

АЛМА-АТА, 15 окт – РИА Новости. Осужденный за госизмену на десять лет лишения свободы известный казахстанский ученый, специалист по Китаю Константин Сыроежкин лишен гражданства республики и будет выдворен за ее пределы после окончания срока заключения, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.

Ранее Комитет национальной безопасности республики сообщил, что Сыроежкин, арестованный в начале 2019 года, приговорен специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алма-Аты к десяти годам лишения свободы за государственную измену.

"Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы горсуда.

Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. "После отбытия основного вида наказания… Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет", - отмечается в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.