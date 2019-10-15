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РИА Новости

Суд лишил гражданства Казахстана осужденного за госизмену ученого-китаиста

08:40 15.10.2019
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкВиды Алма-Аты
Виды Алма-Аты
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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Виды Алма-Аты. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 окт – РИА Новости. Осужденный за госизмену на десять лет лишения свободы известный казахстанский ученый, специалист по Китаю Константин Сыроежкин лишен гражданства республики и будет выдворен за ее пределы после окончания срока заключения, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.
Ранее Комитет национальной безопасности республики сообщил, что Сыроежкин, арестованный в начале 2019 года, приговорен специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алма-Аты к десяти годам лишения свободы за государственную измену.
Статуя Фемиды
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"Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы горсуда.
Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. "После отбытия основного вида наказания… Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет", - отмечается в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Сыроежкин, которому в июне исполнилось 63 года, работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана с января 2006 года. Он является автором множества книг и более тысячи статей на русском, английском и китайском языках.
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