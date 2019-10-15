Колымских чиновников накажут за возврат неиспользованных федеральных денег

МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Первый зампред правительства Магаданской области Юрий Бодяев подписал указ о материальной ответственности чиновников за неосвоение и возврат денег из федерального центра, соответствующий документ размещён на государственном портале правовой информации.

Ранее Верховный суд России отменил указ губернатора Колымы Сергея Носова о назначении и лишении чиновников премий в зависимости от результативности их работы. Суд посчитал этот указ нарушающим права госслужащих.

"В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Магаданской области, повлекшего возврат средств из бюджета Магаданской области в доход федерального бюджета, руководители исполнительных органов государственной власти Магаданской области и руководители государственных предприятий, учреждений Магаданской области несут материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - говорится в документе.