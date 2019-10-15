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РИА Новости

Колымских чиновников накажут за возврат неиспользованных федеральных денег

08:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Первый зампред правительства Магаданской области Юрий Бодяев подписал указ о материальной ответственности чиновников за неосвоение и возврат денег из федерального центра, соответствующий документ размещён на государственном портале правовой информации.
Ранее Верховный суд России отменил указ губернатора Колымы Сергея Носова о назначении и лишении чиновников премий в зависимости от результативности их работы. Суд посчитал этот указ нарушающим права госслужащих.
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"В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Магаданской области, повлекшего возврат средств из бюджета Магаданской области в доход федерального бюджета, руководители исполнительных органов государственной власти Магаданской области и руководители государственных предприятий, учреждений Магаданской области несут материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - говорится в документе.
В указе отмечается, что губернатор Магаданской области имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, привлечь виновных к полной материальной ответственности.
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