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РИА Новости

"Аэрофлот" призвал пассажиров выбирать объездные пути в аэропорт Барселоны

08:14 15.10.2019 (обновлено: 15:01 15.10.2019)
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© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с акциями протеста в Испании просит пассажиров выбирать объездные маршруты в аэропорт Барселоны и приезжать в аэропорт заранее, говорится в сообщении авиаперевозчика.
"В связи с акциями протеста в Испании заблокированы основные подъездные пути к аэропорту Барселоны "Эль-Прат". Просим при выборе маршрута следования в аэропорт выбирать объездные/альтернативные маршруты и заблаговременно, не менее чем за три часа прибывать в аэропорт для прохождения предполетных формальностей", — говорится в сообщении.
Авиакомпания также разрешила пассажирам рейсов SU2512/SU2515 с датой вылета 14 октября и всех рейсов под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) в/из Барселоны на 15 и 16 октября без дополнительной платы изменить даты вылета в пределах семи дней от первоначальной даты рейса. Кроме того, возможно изменение даты вылета в обратном направлении с сохранением первоначального срока пребывания. Также пассажиры смогут оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения.
"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации.
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
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В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении, они приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста.
Из-за протестов в понедельник были отложены почти 70 рейсов из барселонского аэропорта "Эль-Прат".
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