В Дагестане два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МВД в Instagram.
Авария произошла в понедельник вечером на 766-ом километре ФАД "Кавказ" вблизи селения Кульзеб Кизилюртовкого района. 37-летняя жительница Махачкалы, управляя автомобилем Mazda 6, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110".
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончался водитель автомобиля "ВАЗ-2110". В ЦГБ города Кизилюрт с различными телесными повреждениями были доставлены 5 человек... в последующем 27-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" скончался в больнице", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, отмечает ведомство.