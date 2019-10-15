В Дагестане два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончался водитель автомобиля "ВАЗ-2110". В ЦГБ города Кизилюрт с различными телесными повреждениями были доставлены 5 человек... в последующем 27-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" скончался в больнице", - говорится в сообщении.