Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua"

Подобное решение, как подчеркнул он, отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании.

Вместе с этим глава дипломатического ведомства отметил, что "формула Штайнмайера" отличается от того, "на что Украина соглашалась ранее". "Это болезненный компромисс", — уточнил он.

Тем не менее, по словам Пристайко, правительство должно выбрать из имеющихся возможностей и предложить гражданам наиболее целесообразный вариант.

Ранее глава МИД Украины заявил, что "формула Штайнмайера" не играет никакой роли без законов о выборах и об особом статусе Донбасса.

Первого октября контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах". После этого на Украине прошли акции протеста.

На встрече в Минске стороны также договорились возобновить разведение сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность запустить процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.