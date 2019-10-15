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РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"

06:56 15.10.2019 (обновлено: 08:45 15.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
Подобное решение, как подчеркнул он, отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании.
Вместе с этим глава дипломатического ведомства отметил, что "формула Штайнмайера" отличается от того, "на что Украина соглашалась ранее". "Это болезненный компромисс", — уточнил он.
Тем не менее, по словам Пристайко, правительство должно выбрать из имеющихся возможностей и предложить гражданам наиболее целесообразный вариант.
Ранее глава МИД Украины заявил, что "формула Штайнмайера" не играет никакой роли без законов о выборах и об особом статусе Донбасса.
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"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
Первого октября контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах". После этого на Украине прошли акции протеста.
На встрече в Минске стороны также договорились возобновить разведение сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность запустить процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Президент России Владимир Путин позднее отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. В МИД выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации. Российские дипломаты надеются, что Киев предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств, после чего можно будет утвердить дату проведения встречи в "нормандском формате".
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассМИД УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Всё бы ничего, если бы в ДЛНР не гибли люди.
15 октября, 07:26
eldeckel
7710711
пусть война продолжается..в результате она и развалит хохлов ими же руками)) Не станем мешать.
15 октября, 07:22
Анастасия Бессонова
46018223
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