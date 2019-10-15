Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T13:38Z
https://ria.ru/20191015/1559791213.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"

03:28 15.10.2019 (обновлено: 13:38 15.10.2019)
448
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российским парламентариям предлагают создать "экономические суды" и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов, соответствующие обращения на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ" Рахман Янсуков.
Он полагает, что поступательное развитие России невозможно без четкой политики в части поддержки, развития и обеспечения сохранности малого и среднего бизнеса.
"Однако в настоящее время данная задача не только не реализуется, но и происходит ухудшение ситуации. Так, по данным рейтинга стран по легкости ведения бизнеса, составляемого Всемирным банком, Россия в 2018 году заняла 35-е место, а по таким показателям, как защита прав инвесторов, налогообложение и разрешение несостоятельности, и вовсе находится за пределами первых 50 стран. Отсутствие надлежащих условий ведения бизнеса в России приводит к увеличению количества незаконных действий, совершаемых предпринимателями", - говорится в обращениях.
Статуя Фемиды в суде
10 октября, 23:51РИА Новости
В США отпустили под залог финансистов Парнаса и Фрумана
Отмечается, что складывается ситуация, при которой усиление надзора за деятельностью организаций малого и среднего бизнеса приводит не к оздоровлению предпринимательской среды, а "к раскрутке коррупционного маховика, увеличивающего объемы теневой экономики". Добавляется, что ряд бизнесменов использует данную ситуацию в недобросовестной конкурентной борьбе.
"Основным инструментом данной паразитической деятельности выступает корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство", - подчеркивает Янсуков.
"Несмотря на многочисленные обсуждения, реальных мер по выполнению поручений президента России до сих пор не принято. Более того, количество преступлений экономической направленности в России ежегодно растет и составило в 2018 году более 230 000", - утверждает он.
Глава ассоциации подчеркивает сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса.
Здание Московского городского суда
25 сентября, 17:42РИА Новости
Мосгорсуд отменил продление ареста бизнесмену Худояну
"Мы предлагаем создать отдельные суды для рассмотрения уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям (ст. 159–159.6, 160, 165, 169–199.2 УК РФ)… Предлагаем предусмотреть особый порядок рассмотрения дел в указанных "экономических судах", а именно: исключение ареста из перечня мер пресечения для подозреваемых; установление максимального срока рассмотрения дела – не более трех месяцев; возможность проведения заседаний "экономических судов" в режиме видеоконференции; исключение "палочной системы" при оценке эффективности деятельности "экономических судов", - отмечается в обращениях.
По мнению главы ассоциации, реализация этих инициатив позволит изменить ситуацию с развитием и обеспечением сохранности малого и среднего бизнеса в России. "Оставаясь на свободе, предприниматели смогут осуществлять хозяйствующую деятельность, а их сотрудники не потеряют места работы", - подчеркивает он.
"Введение максимального срока рассмотрения экономических преступлений и ответственности за неверное решение будет являться стимулом для бескорыстного и оперативного расследования. А исключение "палочной системы" позволит сотрудникам "экономических судов" максимально эффективно исполнять свои обязанности", - считает Янсуков.
700033
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоВячеслав ВолодинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас назвал предложение создать "экономические суды" абсурдным
РИА
Новости
Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов
Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
США располагали "парой десятков" военных в зоне удара Турции в Сирии
Вид на город Магадан
Колымских чиновников накажут за возврат неиспользованных федеральных денег
Лента
новостей
Стенд Сбербанка
Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
Новосибирский таксист, выгнавший из авто женщину с ребенком, попал на видео
Нападение таксиста на женщину с ребенком в Новосибирске попало на видео
Клавиатура компьютера
Открыть бизнес на Дальнем Востоке можно будет онлайн
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино Марк Захаров
Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Вывеска Нотариус
Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
США заявили, что вопрос о выводе их гарнизона из Эт-Танфа не обсуждается
Автомобиль Volkswagen
СМИ: Volkswagen отложил принятие решения о строительстве завода в Турции
Полиция охраняет собор Парижской Богоматери
Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
Лента новостейМолния