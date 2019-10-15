Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российским парламентариям предлагают создать "экономические суды" и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов, соответствующие обращения на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ" Рахман Янсуков.
Он полагает, что поступательное развитие России невозможно без четкой политики в части поддержки, развития и обеспечения сохранности малого и среднего бизнеса.
"Однако в настоящее время данная задача не только не реализуется, но и происходит ухудшение ситуации. Так, по данным рейтинга стран по легкости ведения бизнеса, составляемого Всемирным банком, Россия в 2018 году заняла 35-е место, а по таким показателям, как защита прав инвесторов, налогообложение и разрешение несостоятельности, и вовсе находится за пределами первых 50 стран. Отсутствие надлежащих условий ведения бизнеса в России приводит к увеличению количества незаконных действий, совершаемых предпринимателями", - говорится в обращениях.
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Отмечается, что складывается ситуация, при которой усиление надзора за деятельностью организаций малого и среднего бизнеса приводит не к оздоровлению предпринимательской среды, а "к раскрутке коррупционного маховика, увеличивающего объемы теневой экономики". Добавляется, что ряд бизнесменов использует данную ситуацию в недобросовестной конкурентной борьбе.
"Основным инструментом данной паразитической деятельности выступает корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство", - подчеркивает Янсуков.
"Несмотря на многочисленные обсуждения, реальных мер по выполнению поручений президента России до сих пор не принято. Более того, количество преступлений экономической направленности в России ежегодно растет и составило в 2018 году более 230 000", - утверждает он.
Глава ассоциации подчеркивает сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса.
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"Мы предлагаем создать отдельные суды для рассмотрения уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям (ст. 159–159.6, 160, 165, 169–199.2 УК РФ)… Предлагаем предусмотреть особый порядок рассмотрения дел в указанных "экономических судах", а именно: исключение ареста из перечня мер пресечения для подозреваемых; установление максимального срока рассмотрения дела – не более трех месяцев; возможность проведения заседаний "экономических судов" в режиме видеоконференции; исключение "палочной системы" при оценке эффективности деятельности "экономических судов", - отмечается в обращениях.
По мнению главы ассоциации, реализация этих инициатив позволит изменить ситуацию с развитием и обеспечением сохранности малого и среднего бизнеса в России. "Оставаясь на свободе, предприниматели смогут осуществлять хозяйствующую деятельность, а их сотрудники не потеряют места работы", - подчеркивает он.
"Введение максимального срока рассмотрения экономических преступлений и ответственности за неверное решение будет являться стимулом для бескорыстного и оперативного расследования. А исключение "палочной системы" позволит сотрудникам "экономических судов" максимально эффективно исполнять свои обязанности", - считает Янсуков.