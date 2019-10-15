Трамп созвонился с Эрдоганом и потребовал прекратить огонь в Сирии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого потребовал прекращения огня в Сирии, сообщает агентство Рейтер.
"Соединенные Штаты Америки не дали зеленый свет Турции для вторжения в Сирию", - заявил Пенс журналистам у Белого дома.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.