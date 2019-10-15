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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп созвонился с Эрдоганом и потребовал прекратить огонь в Сирии

01:56 15.10.2019 (обновлено: 01:57 15.10.2019)
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого потребовал прекращения огня в Сирии, сообщает агентство Рейтер.
"Соединенные Штаты Америки не дали зеленый свет Турции для вторжения в Сирию", - заявил Пенс журналистам у Белого дома.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМайк ПенсДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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