Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны. Соответствующий пост исполнительница разместила в Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны. Соответствующий пост исполнительница разместила в Instagram

Запрет на въезд на Украину певица назвала необоснованным. Королева выразила сожаление в связи с тем, что не может посетить могилу своей бабушки, которая умерла два года назад. Свое обращение она сопроводила видеороликом, на котором пожилая женщина незадолго до своей смерти сокрушается, что к ней не пускают внучку.

Королева отметила, что она "как никто из артистической среды олицетворяет колорит, темперамент, дух Украины" и никогда не стеснялась своего происхождения.

Она выразила мнение, что сейчас на Украине к власти пришли "молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь", в связи с чем она направила письмо на имя Зеленского с просьбой отменить запрет на въезд. "Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая <...> всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти", - добавила артистка.

Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, исключение для нее СБУ сделала лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в Киев на похороны бабушки.