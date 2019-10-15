Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

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Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
01:43 15.10.2019 (обновлено: 06:38 15.10.2019)
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Певица Наташа Королева . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны. Соответствующий пост исполнительница разместила в Instagram.
Запрет на въезд на Украину певица назвала необоснованным. Королева выразила сожаление в связи с тем, что не может посетить могилу своей бабушки, которая умерла два года назад. Свое обращение она сопроводила видеороликом, на котором пожилая женщина незадолго до своей смерти сокрушается, что к ней не пускают внучку.
Королева отметила, что она "как никто из артистической среды олицетворяет колорит, темперамент, дух Украины" и никогда не стеснялась своего происхождения.
Она выразила мнение, что сейчас на Украине к власти пришли "молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь", в связи с чем она направила письмо на имя Зеленского с просьбой отменить запрет на въезд. "Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая <...> всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти", - добавила артистка.
Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, исключение для нее СБУ сделала лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в Киев на похороны бабушки.
Наташа Королева – уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.