Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T06:38Z
https://ria.ru/20191015/1559790567.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148594/47/1485944748_0:0:2728:1536_1036x0_80_0_0_d8cbc5b2a5d142d218f4d48727e81b52.jpg
РИА Новости

Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

01:43 15.10.2019 (обновлено: 06:38 15.10.2019)
58532
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Наташа Королева . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны. Соответствующий пост исполнительница разместила в Instagram.
Запрет на въезд на Украину певица назвала необоснованным. Королева выразила сожаление в связи с тем, что не может посетить могилу своей бабушки, которая умерла два года назад. Свое обращение она сопроводила видеороликом, на котором пожилая женщина незадолго до своей смерти сокрушается, что к ней не пускают внучку.
Киев
25 июля, 14:30РИА Новости
Российские звезды, которым запретили въезд на Украину в 2014-2019 годах
Королева отметила, что она "как никто из артистической среды олицетворяет колорит, темперамент, дух Украины" и никогда не стеснялась своего происхождения.
Она выразила мнение, что сейчас на Украине к власти пришли "молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь", в связи с чем она направила письмо на имя Зеленского с просьбой отменить запрет на въезд. "Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая <...> всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти", - добавила артистка.
Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, исключение для нее СБУ сделала лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в Киев на похороны бабушки.
Наташа Королева – уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

745074314164
Обсудить 21
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийНаташа Королева (Наталия Порывай)РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это которые пришли к власти «молодые и порядочные»? Которые на концерт «Сокира Перуна» ходят?
15 октября, 03:52
НВНиколай Васильевич
4780200
Наташа так постарела
15 октября, 03:38
mmikejonn
4241114
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Ксения Каторгина
Диаспора выяснит причастность таджика к убийству жительницы Екатеринбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
Лента новостейМолния