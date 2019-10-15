Эспер возложил на Эрдогана ответственность за последствия операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер возложил на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ответственность за возможные военные преступления в Сирии.
"Односторонние действия Турции были ненужными и импульсивными. Президент Эрдоган несет полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ*, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис. Также был нанесен ущерб нашим двусторонним отношениям", - говорится в заявлении Эспера.
*Террористическая организация, запрещенная в России.