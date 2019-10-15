Синдром Аспергера: что известно о самой загадочной болезни века

Синдром Аспергера проявляется в раннем детстве. Причины неизвестны. Вероятно, это сложное сочетание внешних факторов, воздействующих на будущую мать, с наследственной предрасположенностью.

Синдром Аспергера проявляется в раннем детстве. Причины неизвестны. Вероятно, это сложное сочетание внешних факторов, воздействующих на будущую мать, с наследственной предрасположенностью.

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. До 1994 года синдром Аспергера, один из видов аутизма, не имел собственного шифра в диагностике, его не выделяли отдельно в статистике психических заболеваний. Позже подсчитали, что этот синдром встречается в среднем у 0,06 процента населения, но число таких диагнозов в последнее время резко растет. С чем это может быть связано — в материале РИА Новости.

Нормальность на фоне странностей

В 1985 году аутизмом страдали в среднем пятеро на десять тысяч, сейчас — один на сто пятьдесят. Заговорили об "эпидемии аутизма", развернуты серьезные программы по его изучению и лечению.

Под термином "аутизм" понимают несколько патологических состояний, в том числе синдром Аспергера, проявляющийся в замкнутости человека, неумении распознавать чужие эмоции. Больной произносит длинные монологи в своеобразной монотонной манере.

Интерес к этому синдрому сильно подогрет таблоидами, обсуждающими психологические портреты массового убийцы Андерса Брейвика, экологической активистки Греты Тунберг и даже вымышленного героя сериала "Теория большого взрыва" — гениального физика Шелдона Купера.

Однако не наблюдая человека, не беседуя с ним, рассуждать о психических отклонениях, тем более раздавать комментарии СМИ по этому поводу — непрофессионально, считает врач-психиатр, профессор Марина Кинкулькина, директор Института клинической медицины Сеченовского университета.

"Для синдрома Аспергера характерны малая контактность, обращенность внутрь себя, выраженная отгороженность от окружающего мира, сосредоточенность на собственных интересах, зацикленность на одной задаче, непонимание мотивов других людей, нарушение мелкой моторики, которая может с возрастом нормализоваться, а может и закрепиться в виде эксцентричных движений. При этом умственные способности нормальные. Иногда такие пациенты по интеллекту опережают сверстников. Это дает очень необычную клиническую картину", — рассказывает врач.

Синдром Аспергера диагностируют клинически. Пока не найдено биохимических, гормональных или генетических маркеров, однозначно сопровождающих это состояние. Не выявить его и при сканировании головного мозга.

"Мы далеко не всегда видим структурные изменения мозга при синдроме Аспергера — в отличие от опухолей, кист или сосудистых аномалий. У взрослых пациентов чаще нормальная электроэнцефалограмма", — уточняет медик.

Генетика плюс неизвестные факторы

Синдром Аспергера, как и другие виды аутизма, проявляется в раннем детстве и определяет все последующее развитие человека. Не исключено, что всплеск аутизма отчасти вызван слишком широким толкованием этого термина врачами других специальностей, которые наряду с психиатрами ставят диагноз.

"Специфического лечения нет. Это на всю жизнь. С ребенком проводят только коррекционную работу, чтобы облегчить его адаптацию в коллективе, развить социальные навыки. Обучают родителей. Иногда назначают компенсационное лечение симптомов, если, например, у человека упало настроение, повысилась тревожность", — объясняет Кинкулькина.

дали основание говорить о большом вкладе генетики в развитие болезни. Определено несколько генов в X-хромосоме, чьи поломки связаны с аутизмом. Вероятно, этим объясняется, почему синдром в четыре раза чаще встречается у мальчиков — у них одна X-хромосома, поэтому нет второй копии всех генов. О причинах синдрома Аспергера написаны горы научной литературы, но полной ясности нет. Наблюдения над однояйцевыми близнецамиговорить о большом вкладе генетики в развитие болезни. Определено несколько генов в X-хромосоме, чьи поломки связаны с аутизмом. Вероятно, этим объясняется, почему синдром в четыре раза чаще встречается у мальчиков — у них одна X-хромосома, поэтому нет второй копии всех генов.

Есть также данные о влиянии экологических и иммунологических факторов, которые могут действовать по отдельности или в сочетании с наследственной предрасположенностью. Сейчас активно выясняют, какие токсины, например, в воздухе, опасны для беременной женщины. Возможно, антитела, вырабатывающиеся в организме будущей матери в ответ на какие-то внешние стрессы, проникают через плаценту и вызывают отклонения в развитии плода. Среди токсинов и негативных факторов — лекарства, алкоголь.

Финские ученые в 2015 году проанализировали истории детей, рожденных с 1987 по 2005 год и к 2007-му получивших соответствующий диагноз. Выяснилось, что заболевание у детей иммигрантов наблюдается не чаще, а в некоторых случаях (когда оба родителя иммигрировали) даже реже. Впрочем, авторы работы допускают, что статистика искажена нежеланием этой категории обращаться за психиатрической помощью. Учитывают также социальные факторы, скажем, иммиграцию.в 2015 году проанализировали истории детей, рожденных с 1987 по 2005 год и к 2007-му получивших соответствующий диагноз. Выяснилось, что заболевание у детей иммигрантов наблюдается не чаще, а в некоторых случаях (когда оба родителя иммигрировали) даже реже. Впрочем, авторы работы допускают, что статистика искажена нежеланием этой категории обращаться за психиатрической помощью.

Нет оснований говорить и о том, что среди рожденных в результате ЭКО аутистов больше. Статистики, чтобы делать такие выводы, недостаточно.

"Я не видела пока результатов грамотно спланированного исследования на эту тему", — подчеркивает врач.

Эффект дружбы

Общественность также интересует, насколько опасны могут быть люди с синдромом Аспергера, не проявляются ли у них чаще склонность к убийству. Доказательств этому также нет.

"Исследование австрийских ученых показало, что правонарушителей среди людей с синдромом Аспергера не больше, чем среди здоровых", — говорит Марина Кинкулькина.

У ребенка с синдромом Аспергера выше риск стать изгоем в школе, предметом травли. Особенности поведения, манеры общаться, неумение заводить друзей и поддерживать дружбу отталкивает детей, вынуждает сторониться особенного одноклассника.

пишут исследователи из Франции, общение со сверстниками очень важно для детей и подростков. Дружба формирует эмоциональный контакт, развивает навыки коммуникации, чувство локтя, учит сопереживать другим. У детей с синдромом Аспергера с этим сложно. Они предпочитают игры по четким, явно заданным правилам, активность, где требуется минимум взаимодействия с окружающими. Аутисты с трудом расшифровывают такие характеристики общения, как тон голоса, жесты, выражение лиц, язык тела. Они буквально понимают слова, не улавливают шуток, часто невпопад вступают в разговор. Для них характерно стереотипное поведение, неестественная интонация, отчужденность, необычные увлечения. Какисследователи из Франции, общение со сверстниками очень важно для детей и подростков. Дружба формирует эмоциональный контакт, развивает навыки коммуникации, чувство локтя, учит сопереживать другим. У детей с синдромом Аспергера с этим сложно. Они предпочитают игры по четким, явно заданным правилам, активность, где требуется минимум взаимодействия с окружающими. Аутисты с трудом расшифровывают такие характеристики общения, как тон голоса, жесты, выражение лиц, язык тела. Они буквально понимают слова, не улавливают шуток, часто невпопад вступают в разговор. Для них характерно стереотипное поведение, неестественная интонация, отчужденность, необычные увлечения.

Между тем особенные дети хотят дружить и не понимают, почему они в одиночестве. У них нередко возникают депрессивные симптомы, тревожность.

исследованию ученых из Кембриджа, к взрослым с синдромом Аспергера гораздо чаще приходят суицидальные мысли, чем к здоровым и даже пациентам с психозами: 66 против 17 и 55 процентов. Это связано, в первую очередь, с депрессией на фоне социальной изоляции, одиночества, недостатка общения, неустроенности и безработицы. Согласноученых из Кембриджа, к взрослым с синдромом Аспергера гораздо чаще приходят суицидальные мысли, чем к здоровым и даже пациентам с психозами: 66 против 17 и 55 процентов. Это связано, в первую очередь, с депрессией на фоне социальной изоляции, одиночества, недостатка общения, неустроенности и безработицы.

Кто открыл синдром Аспергера

описала новое заболевание и его клинические симптомы в 1925 году в советском научном журнале, а позже — в немецком. Сначала она говорила о "шизоидной психопатии", позже — "аутистической психопатии". Причем отметила парадоксальную комбинацию черт: высокий уровень интеллекта пациентов и слабую моторику. Это именно то, что характерно для синдрома Аспергера. В первые годы советской власти детский психиатр из Киева Груня Ефимовна Сухарева основала в Москве школу и лечебное отделение для детей с психоневрологическими проблемами. Наблюдая там шесть мальчиков с психическими отклонениями, онановое заболевание и его клинические симптомы в 1925 году в советском научном журнале, а позже — в немецком. Сначала она говорила о "шизоидной психопатии", позже — "аутистической психопатии". Причем отметила парадоксальную комбинацию черт: высокий уровень интеллекта пациентов и слабую моторику. Это именно то, что характерно для синдрома Аспергера.

Научное сообщество не заметило эту статью, и аутистическую психопатию "вторично открыли" австрийский психиатр Ганс Аспергер в 1938 году и чуть позже его земляк, иммигрировавший в США, — Лео Каннер. Некоторые полагают, основываясь на косвенных данных, что они были знакомы с работой Сухаревой.

Как бы то ни было, но и статьи Аспергера приобрели широкую известность в англоязычном мире лишь в 1981 году, когда их перевели. А два года назад выяснилось, что он, по всей видимости, сотрудничал с нацистами, хотя сам позиционировал себя как активного борца с Третьим рейхом.