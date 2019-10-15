Василий Шульгин. Монархист, фашист и гость XXII съезда КПСС

Василий Витальевич Шульгин, депутат дореволюционной Государственной думы I, II, III и IV созыва — одна из самых противоречивых фигур отечественной истории прошлого века: все однозначные оценки здесь неизбежно не точны и нуждаются в оговорках.

Монархист? Конечно. Только вот именно этот монархист вместе с Гучковым ездил за отречением к Николаю II , а затем был среди тех, кто уговаривал отречься и Михаила Романова . Счел, что в сложившейся тогда ситуации это меньшее из зол. Это Шульгин назвал царя противником всего того, "что как воздух необходимо стране".

Многие считают Шульгина русским "протофашистом", то есть тем, кто стоял у истоков этой идеологии у нас, однако он же искренне ненавидел Гитлера и был убежден, что между фашизмом Муссолини и гитлеризмом "великая разница". Летом 1944 года, находясь в Югославии на оккупированной немцами территории, Шульгин имел возможность перебраться в нейтральную страну — надо было только в документах написать "Хайль Гитлер!", однако он отказался "из принципа". В результате в 1945-м угодил в нашу тюрьму. Так и вернулся на родину.

CC0 / Public domain / Фото В. В. Шульгина из следственного дела CC0 / Public domain / Фото В. В. Шульгина из следственного дела

Да и занесло Шульгина "не в ту степь" — к фашистам — лишь потому, что искал выход из тупика, в котором оказалась белая эмиграция. Считал, что если бы каким-то чудом эмигранты и пришли к власти в России, они бы не знали, что делать. Эмиграция (по Шульгину) деградировала не только из-за склок между различными группами, но и потому, что ей катастрофически не хватало новых идей. Их-то — идеи для Белого движения — он упорно и искал, попадая при этом то в одну, то в другую ловушку.

Был антисемитом, но, как сам подчеркивал, исключительно по политическим соображениям, а потому и здесь свои взгляды менял. В 1905 году, защищая монархию, стал черносотенцем. Но категорически выступал против погромов и решительно встал на сторону евреев в известном деле Бейлиса. Поэтому и с черносотенцами в конце концов расстался.

Прожил долго: с 1878-го по 1976-й, то есть без малого целый век. Менялся мир, менялся и Шульгин, пытаясь осмыслить эти перемены. Конъюнктурщиком, искавшим личную выгоду, никогда не был, но считал совершенно естественным постоянную корректировку взглядов в изменяющемся мире. И наоборот, полагал нелепым, если человек упорно отстаивает какую-то позицию, хотя сама жизнь доказала ее ошибочность. Когда Шульгина пытались уличить в том, что когда-то он говорил или писал одно, а теперь — другое, он ничуть не смущался. "Да, — отвечал он, — в прошлом именно так я и думал. Ошибался".

CC0 / Public domain / Василий Витальевич Шульгин, член IV Государственной думы от Волынской губернии CC0 / Public domain / Василий Витальевич Шульгин, член IV Государственной думы от Волынской губернии

По происхождению — потомственный дворянин с Волыни, то есть с Украины. Впрочем, сам Василий Витальевич непременно бы сказал иначе: "Из Малороссии", поскольку одна из немногих идей, которую он пронес неизменной через всю жизнь, — это "великая, единая и неделимая Россия". Поэтому постепенно смягчалась его позиция и в отношении Страны Советов — он внимательно наблюдал за тем, как большевики возвращают Россию в границы прежней империи и создают крепкое государство. Позитивно оценивал и то, что Красная армия (в этом был един с Деникиным ) создается по лекалам прежней царской армии. За исключением, разумеется, идеологии.

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Это Шульгину принадлежат слова, вошедшие в нашу историю: что некоторые "белые идеи переползли через красный фронт". Будучи русским националистом, терпеть не мог национализм украинский и тамошние сепаратистские устремления. А потому даже слово "Украина" непременно ставил в кавычки. Малороссия, считал Шульгин, и только так.

В Думу избирался как раз от Волынской губернии. За годы, проведенные в Думе, его позиция изменилась с крайне правой до вполне умеренной. Монархист Шульгин даже сблизился с кадетами, поскольку, как и они, считал важным для России довести войну до победного конца

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Полностью поддерживал Столыпина — и в реформах, и в подавлении революционного движения. По свидетельству очевидцев, был блестящим оратором, причем никогда, даже в самых горячих спорах, не выходил из себя. Отвечал оппонентам предельно вежливо, но иронично, причем настолько аргументированно, что доводил их порой до ярости. Жалил больно, за что и получил от своих противников прозвище "очковая змея". С 1905 года много писал и быстро завоевал славу видного публициста.

CC0 / Public domain / Члены Временного комитета Государственной думы CC0 / Public domain / Члены Временного комитета Государственной думы

Несмотря на участие в отречении императора , сам Февраль воспринял с отвращением. В те дни Шульгин написал слова, которые затем повторяли многие:

"Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы — этот зверь был… его величество русский народ". Василий Витальевич Шульгин

Временным правительством сначала сотрудничал, а затем разочаровался в нем.

После Октября уехал в Новочеркасск и стал одним из "отцов-основателей" Белого движения. В изначальном списке "Алексеевской организации", созданной генералом Михаилом Алексеевым, числился под № 29. Был едва ли не главным пропагандистом Белой армии и отправился в эмиграцию, лишь когда на улицы Киева входили войска красных.

Пока не угодил в сети, расставленные ЧК (знаменитая операция "Трест"), пользовался большим влиянием в эмиграции. Игра, затеянная сотрудниками Дзержинского , решала ряд задач: ввести в заблуждение белоэмигрантов относительно наличия в России сильного антисоветского подполья, арестовать наиболее активных противников и — показать эмигрантам, как крепнет советское государство. Здесь-то и понадобился Шульгин. Исходили из его честности, понимая: что увидит, то и напишет. Дело было за малым — умело организовать пребывание гостя-нелегала в России, то есть подставить Шульгину нужных собеседников, показать то, что выгодно, и скрыть от его глаз то, что невыгодно. Работа филигранная, но провели ее чекисты блестяще.

В 1925-26 годах Шульгин побывал в Киеве, Москве и Ленинграде. Это было время НЭПа , экономика оживала, да и вообще многое увиденное им (или, точнее, показанное ему) произвело на него благоприятное впечатление. О чем он и написал, вернувшись за кордон, в книге "Три столицы". По согласованию с Шульгиным книга прошла редактуру, как он считал, в "Тресте", а на самом деле, разумеется, в ЧК. И опять надо отдать должное тогдашним чекистам: рукопись вернулась в руки Шульгина практически без правки, не убрали даже резкие выпады в адрес Ленина . В результате поставленная ЧК задача была успешно решена. Книга внесла немалую растерянность в ряды эмиграции. А после того, как стала известна правда об операции "Трест", она же нанесла непоправимый ущерб репутации автора.

В 1947 году "за антисоветскую деятельность" его приговорили к 25 годам. Можно сказать, еще повезло, судили в тот короткий период, когда в СССР была отменена смертная казнь. Отбывал срок во Владимирском централе. После освобождения поместили в дом престарелых, но позже, решив старика еще раз использовать в своих целях, дали однокомнатную квартиру во Владимире, где он жил под надзором КГБ. В годы хрущевской оттепели стали снова возить по стране, показывая достижения СССР, а в качестве гостя Шульгин даже побывал на XXII съезде КПСС.

В 1965 вышел документальный фильм "Перед судом истории". Там Шульгин делится воспоминаниями. Впрочем, картину пришлось снять с проката уже через три дня, поскольку с запозданием, но все же сообразили, что на этот раз Шульгину удалось взять реванш за обман с операцией "Трест". На фоне лицемерного агитпропа его собеседника — якобы историка (сотрудника КГБ) — Шульгин держался с достоинством, от своих взглядов не отказывался, был правдив и естественен.

После краха СССР посмотреть эту ленту не только поучительно, но даже, пожалуй, забавно — настолько нелепо выглядит позиция оппонента Шульгина, выступавшего в роли бесспорного исторического победителя. Однако история — гонка без определенного финиша, поэтому каждая победа — явление временное. И не стоит этого забывать.