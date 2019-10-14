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РИА Новости

Джонсон не покинет пост, даже если парламент отвергнет программу кабмина

22:34 14.10.2019 (обновлено: 22:38 14.10.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
© AP Photo / Matt Rourke
ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, даже если парламент проголосует против положений тронной речи королевы, с которой она обратилась к законодательному органу в понедельник, заявил официальный представитель канцелярии премьера.
Елизавета II выступила в понедельник на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой перечислила приоритеты работы правительства на предстоящий год. В числе основных пунктов повестки: большой блок законов по Brexit, включающий реформу миграционной системы, а также реформирование социальной и правоохранительной сфер. Текст речи пишет правительство страны и утверждает кабинет министров. Парламент проголосует по содержанию речи в течение пяти рабочих дней.
"Нет (не уйдет в отставку – ред.). Если парламентарии проголосуют против программы работы правительства, то перед ними будет стоять задача объяснить обществу, почему они выступили против поддержки социальной сферы, полиции, школ и больниц", - сказал представитель правительства, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее лидер оппозиции назвал предложенную программу работы правительства фарсом, так как у кабинета Джонсона нет большинства в палате общин и правительство нового премьера потерпело поражение в парламенте при рассмотрении всех ключевых вопросов.
Открывшаяся сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна, наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit. Также вызывает вопросы, попадут ли предусмотренные программой работы правительства законы на рассмотрение парламента, который намерен на этой неделе атаковать Джонсона и принудить его заняться предотвращением выхода Британии из ЕС без соглашения.
Глава правительства ранее заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября (предстоящей субботы). Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit. Парламентарии в ответ заявляли, что намерены добиться своего, даже путем отставки премьера.
Даже если Джонсон уцелеет в схватке с парламентом, то нынешняя повестка кабинета все равно может не воплотиться. Все - и сам Джонсон, и оппозиция - хотят проведения досрочных парламентских выборов. С большой долей вероятности они состоятся в ноябре. Из-за этого нынешнюю речь королевы, скорее, следует называть не повесткой работы правительства на год, а предвыборной программой Джонсона, которую он представил в преддверии внеочередных выборов.
Ранее представители правительства заявляли, что Джонсон не уйдет добровольно в отставку ни при каких обстоятельствах.
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Вчера, 14:16РИА Новости
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