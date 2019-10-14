МИД России призвал стороны конфликта в Эквадоре избегать насилия

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи со сложившейся внутриполитической ситуацией в Эквадоре и призвало стороны придерживаться мирных способов урегулирования противоречий.

"Обеспокоены обострившейся внутриполитической ситуацией в Республике Эквадор. Выступаем за скорейшее восстановление порядка и нормализацию социально-экономической обстановки в стране. Призываем стороны избегать насилия и придерживаться мирных методов урегулирования разногласий. Убеждены, что достижение компромисса возможно исключительно переговорным путем в рамках правового поля, в четком соответствии с конституцией и действующим эквадорским законодательством", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Министерство отметило, что в этой связи приветствует договоренности, достигнутые правительством президента Ленина Морено с Конфедерацией коренных народов при поддержке ООН и католической церкви.

"Считаем, что продолжение ответственного диалога сторон позволит избежать дальнейшей дестабилизации ситуации, будет способствовать преодолению существующих трудностей цивилизованными способами на объединяющих общество началах в интересах успешного развития Эквадора и благополучия его граждан", - отметили в МИД.

Министерство также подтвердило "настрой на укрепление многопланового российско-эквадорского сотрудничества, которое отвечает взаимным интересам наших стран".

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.