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РИА Новости

Два человека заболели сибирской язвой в Дагестане

21:55 14.10.2019
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи" в Дагестане
Автомобили скорой помощи в Дагестане
© NewsTeam
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МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением заражения сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"Три человека из Новокули были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением", - рассказал собеседник агентства.
Он ответил, что состояние больных уточняется.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
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