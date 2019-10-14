Два человека заболели сибирской язвой в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением заражения сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

"Три человека из Новокули были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением", - рассказал собеседник агентства.