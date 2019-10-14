Более 45% жителей Украины против ликвидации русских школ, показал опрос

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Более 45% жителей Украины не одобряют перевод всех школ на обучение на украинском языке с 2020 года, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"В той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения 49% опрошенных украинцев, 47% в той или иной степени не одобряют такое решение", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте КМИС.

Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Опрошены 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%.

В этом году на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.