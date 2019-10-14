Более 45% жителей Украины против ликвидации русских школ, показал опрос

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Более 45% жителей Украины не одобряют перевод всех школ на обучение на украинском языке с 2020 года, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"В той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения 49% опрошенных украинцев, 47% в той или иной степени не одобряют такое решение", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте КМИС.
Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Опрошены 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%.
В этом году на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.
4 октября, 10:20Сказано в эфире"Языковое гетто". Политолог о планах по ликвидации русских школ на УкраинеРусские школы Украины перейдут на украинский язык в 2020 году, заявила глава Министерства образования страны. Она обещала, что возможность изучать русский язык у детей останется. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.