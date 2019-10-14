Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка

© Фото : SANA Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка

ДАМАСК, 14 окт — РИА Новости. Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировала курдская автономная администрация, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

Ранее в понедельник пресс-служба курдских "Сирийских демократических сил" сообщила о столкновениях с турецкой армией и боевиками к востоку от Манбиджа.

До начала турецкой военной операции в городе базировались войска США.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам. Затем последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что под контроль взяты Рас эль-Айн, а агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.

В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.