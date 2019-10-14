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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

20:12 14.10.2019 (обновлено: 20:41 14.10.2019)
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© Фото : SANAСирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
© Фото : SANA
ДАМАСК, 14 окт — РИА Новости. Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировала курдская автономная администрация, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
Ранее в понедельник пресс-служба курдских "Сирийских демократических сил" сообщила о столкновениях с турецкой армией и боевиками к востоку от Манбиджа.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
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До начала турецкой военной операции в городе базировались войска США.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам. Затем последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что под контроль взяты Рас эль-Айн, а агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
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В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.
Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМанбидж (провинция Алеппо)Сирийская правительственная армияВойна в СирииВ мире
Популярные комментарии
Верный ход.
14 октября, 20:16
vvab6
800103
молодцы ... только в перед ни шагу назад
14 октября, 20:56
Алексей
710101
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