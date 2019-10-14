Космонавты и астронавты в Хьюстоне почтили память Леонова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Космонавты и астронавты, собравшиеся на 32-м планетарном конгрессе Ассоциации участников космических полетов в Хьюстоне, почтили память скончавшегося советского космонавта Алексея Леонова, трансляция мероприятия ведется на сайте Ассоциации.

Конгресс проходит с 14 по 18 октября, в нем принимают участие более 130 космонавтов и астронавтов со всего мира.

Во время церемонии открытия конгресса астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа предложил почтить память умерших в 2018-2019 годах - советских космонавтов Валерия Быковского, Алексея Леонова и Геннадия Манакова, американских астронавтов Оуэна Гэрриотта и Ричарда Сиэрфосса, а также первого космонавта Германии Зигмунда Йена.