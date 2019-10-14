Космонавты и астронавты в Хьюстоне почтили память Леонова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Космонавты и астронавты, собравшиеся на 32-м планетарном конгрессе Ассоциации участников космических полетов в Хьюстоне, почтили память скончавшегося советского космонавта Алексея Леонова, трансляция мероприятия ведется на сайте Ассоциации.
Конгресс проходит с 14 по 18 октября, в нем принимают участие более 130 космонавтов и астронавтов со всего мира.
Во время церемонии открытия конгресса астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа предложил почтить память умерших в 2018-2019 годах - советских космонавтов Валерия Быковского, Алексея Леонова и Геннадия Манакова, американских астронавтов Оуэна Гэрриотта и Ричарда Сиэрфосса, а также первого космонавта Германии Зигмунда Йена.
Первый человек, в 1965 году вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Леонов умер в 11 октября в Москве на 86-м году жизни. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.
13 октября, 15:15Радио SputnikГитарист Queen почтил память Алексея Леонова